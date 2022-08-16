10 главных тезисов Путина о международной политике: Мир становится многополярным

Владимир Путин во время обращения к участникам X Московской конференции по международной безопасности. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам 10-й Московской конференции по международной безопасности. Он описал, что сейчас из себя представляет международная политика. Вот 10 главных тезисов президента:

МИР МЕНЯЕТСЯ

- Формируются контуры многополярного мироустройства. Всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности.

А ЗАПАД ЭТОМУ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

- Западные глобалистские элиты, провоцируют хаос, разжигают застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути – подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития.

В ХОД ИДУТ ВСЕ СРЕДСТВА

- США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны.

НАТО ДВИГАЕТСЯ НА ВОСТОК

- На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное. При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности просто в очередной раз были проигнорированы.

ИМ НУЖНЫ КОНФЛИКТЫ

- Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса.

И НА ТАЙВАНЕ

- Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире.

ОТВЛЕКАЮТ ЛЮДЕЙ ОТ СОБСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

- Западные глобалистские элиты пытаются переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит.

РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ТОЛЬКО МНОГОПОЛЯРНОСТЬ

- Многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами.

МЫ ПОМОЖЕМ

- Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнёрами и единомышленниками.

НАДО ВЕРНУТЬ СТАТУС ООН

- Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряжённости и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надёжной безопасности и благополучия стран и народов.

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