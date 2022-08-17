Минобороны: донским казакам привезли трофеи с Донбасса

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области представят трофейную технику вооруженных формирований Украины (ВФУ) из зоны выполнения специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках мероприятий Военно-технического форума «Армия-2022» на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Фото: Министерство обороны РФ

«Гости форума увидят украинские бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины «Козак» и «Варта», грузовой автомобиль КрАЗ, противотанковые ракетные комплексы иностранного производства, а также советские танк Т-64, гусеничную боевую машину пехоты БМП-1, зенитную самоходную установку «Шилка» и другое трофейное, в том числе и иностранное оружие», - сообщили в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

В военном ведомстве отметили, что кроме трофеев на площадках статического показа представлено 60 образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82АМ, самоходная гаубица «Мста-С», буксируемая гаубица «Мста-Б», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С», крупнотоннажные грузовые автомобили военного назначения КамАЗ различных модификаций, техника войск связи, радиоэлектронной борьбы, в том числе станция радиопомех «Ртуть» и другая техника.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Также в экспозиции представлено порядка 80 единиц исторической техники и оружия.

Также на «Самбекских высотах» открыта тематическая выставка «Традиция побеждать» в поддержку военнослужащих-участников спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, организована работа спортивного кластера с площадками для стрельбы из пневматического оружия, лука и арбалета, игры в пейнтбол, баскетбол и перетягивания каната.

«В зоне отдыха будут организованы точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же военные повара мотострелкового соединения ЮВО угостят посетителей форума солдатской кашей. Запланированы показательные выступления пяти казачьих конных взводов, соревнования по владению пикой, шашкой, преодолению препятствий и «джигитмарафону», выступления участников Донской войсковой федерации казачьих боевых искусств «Перначъ»», - заявили в Минобороны.

КСТАТИ

Всего на территории ЮВО военно-технический форум состоится на 16 площадках военно-патриотических парков «Патриот» 9 субъектов Российской Федерации на территории ЮВО и российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Конгрессно-выставочные мероприятия ЮВО пройдут в период с 19 по 21 августа 2022 года. Форум будет работать ежедневно с 09:00 до 16:00.

На площадках статического показа вооружения и военной техники спланировано представить порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров.

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