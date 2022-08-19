Наталья Ветлицкая показала дочь, которую родила во Франции

Фото: Дамир ЖУКЕНОВ

Наталья Ветлицкая впервые за долгое время показала единственную дочь Ульяну. Наследницу она родила в 2004 году в Ницце. Отца девушки артистка по сей день не называет.

Дочери Натальи Ветлицкой совсем скоро исполнится 18 лет. Певица живет с наследницей в Испании на берегу моря. Артистка долго скрывала ребенка от посторонних глаз. Однако на днях вокалистка показала, как сейчас выглядит Ульяна. На фотографиях она предстала с рыжей копной волос и в солнцезащитных очках.

Фото: соцсети

Отметим, Ветлицкая считалась одной из самых красивых отечественных певиц. Хиты красавицы-певицы звучали в буквальном смысле из каждого утюга. Однако на пике славы звезда пропала со всех радаров. Потом стало известно, что она эмигрировала и родила ребенка. Артистка ведет затворнический образ жизни. Лишь изредка она выходит на связь с поклонниками и делится событиями из жизни. Ветлицкая занимается духовными практиками.

Фото: соцсети

При этом ранее личная жизнь у Натальи была очень бурной. Ее первым мужем был известный артист Павел Смеян, а вторым стал исполнитель Женя Белоусов. Эффектная блондинка состояла в отношениях с Дмитрием Маликовым, Владом Сташевским, Павлом Ващекиным, Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.

Ветлицкая стала знаменита после того, как Федор Бондарчук снял клип на ее песню "Посмотри в глаза". Композиция немедленно прекратилась в хит, а исполнительница покорила сердца миллионов.