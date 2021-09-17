Наталья Ветлицкая сорвала концерты в России

Певица Наталья Ветличкая сообщила об отмене тура по России. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наталья Ветлицкая в 90-х была чуть ли не главной поп-звездой в России. Хиты красавицы-певицы звучали в буквальном смысле из каждого утюга. Многие девушки делали себе прическу "как у Ветлицкой" и копировали ее утонченный стиль в одежде. Однако в начале 2000-х длинноногая красавица пропала с радаров. Позже выяснилось, что артистка переехала в Испанию, где обосновалась на роскошной вилле вместе с дочкой. В 2021 году должен был состояться большой тур знаменитости. Однако Наталья сорвала концерты.

Наталья Ветлицкая крайне редко наведывается в Россию с тех пор, как переехала в Испанию. Около полутора лет назад исполнительница хита "Посмотри в глаза" задумалась о ностальгическом туре по городам и весям своей необъятной Родины.

Ветлицкая объявила, что планировала дать сразу несколько концертов в крупных городах. Из-за пандемии их перенесли на 2021-й. Поклонники артистки раскупили почти все билеты. Стоимость их варьировалась от 1500 до 15 000 рублей. Однако на сценах россияне кумира не увидят. Артистка неожиданно для всех сообщила об отмене тура.

Дело в том, что певица отказалась проходить вакцинацию. "Для того чтобы прилететь в Россию и вернуться обратно в Испанию, нужно пройти вакцинацию и сдавать регулярно тесты. Я не буду обсуждать здесь плохо это или хорошо. Это личное право и личная ответственность каждого, сделать свой выбор, без оглядки на постороннее мнение. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребенку", - заявила артистка в блоге.

К слову, еще год назад Наталья переболела, как она предполагала, коронавирусом. Певица выдвинула гипотезу о том, что пандемия должна стать для всего человечества чем-то вроде заранее спланированного наказания.

"На трансформацию дан год и четыре месяца. Если за это время человечество не одумается, то придет что-то более серьезное. Этот вирус - самая мягкая форма, последнее предупреждение... Если люди не трансформируются в своем сознании, то половина населения будет сметена страшнейшими катаклизмами", - заявляла Ветлицкая.

В этой связи многие поклонники вокалистки были сильно удивлены ее отказом вакцинироваться. Мол, тем самым артистка подвергает себя и своего ребенка смертельной опасности.

К слову, в связи с желанием звезды вернуться на сцену появились и слухи о том, что у нее возникли финансовые проблемы. Все-таки жизнь в Европе дорогая. Знакомые артистки даже жаловались, что певица запросила слишком большой гонорар за свои выступления.