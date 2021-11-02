Сбежавшая из России Наталья Ветлицкая сделала заявление о тяжелой болезни

Наталья Ветлицкая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наталья Ветлицкая в 90-х была одной из самых успешных певиц в России. Хиты красавицы-певицы звучали в буквальном смысле из каждого утюга. Многие девушки копировали ее утонченный стиль в одежде. Однако в начале 2000-х длинноногая красавица пропала с радаров. Позже выяснилось, что артистка покинула Россию. Певица купила роскошный особняк в Испании, где и живет с дочерью Ульяной, которую родила в Ницце в 2004 году. Артистка ведет затворнический образ жизни. Лишь изредка она выходит на связь с поклонниками и делится событиями из жизни. На этот раз знаменитость выступила с важным заявлением о тяжелой болезни.

Наталья Ветлицкая занимается духовными практиками и часто рассуждает о бренности бытия. На этот раз певица решила поговорить с поклонниками о неизлечимых болезнях. Так, 57-летняя артистка, живя в Европе, внезапно узнала о таком тяжелом заболевании как малярия.

Услышав жуткую новость, публика всполошилась. Наталья поспешила успокоить фолловеров. К счастью, болезнь проявилась не у нее, а у любимой собаки.

Ветлицкая никак не думала, что ее питомец столкнется с тяжелым недугом. В итоге артистка уже два года борется за жизнь четвероногого шпица. Она сообщила, что выявили заболевание совершенно случайно после того, как рыжая подружка исполнительницы хита "Посмотри в глаза" сначала облысела, а затем стала плохо есть и с трудом держаться на ногах.

"Это заболевание поражает многих животных в наших краях. Делают прививки, но они защищают лишь на 60%. Мы боролись почти два года, и вот наша любимая куколка пришла в хорошее состояние. В какой-то момент мы почти потеряли надежду, но все равно продолжали биться за ее здоровье", - поделилась она пережитым в блоге.

Напомним, Наталья Ветлицкая прославилась на всю страну в 1990 году, когда ее хит "Посмотри в глаза" стал сенсацией в музыкальном мире. Ветлицкую тут же окрестили главным секс-символом страны. Позже артистка записала еще несколько композиций, среди которых "Лунный кот", "Playboy", "Глаза цвета виски". Звезда тщательно следит за собой, не ест мяса и не пьет алкоголь. Имя отца наследницы Ветлицкая по сей день скрывает. К слову, в числе ее любовных побед были браки с композитором Павлом Смеяном, поп-звездами 90-х Женей Белоусовым, Дмитрием Маликовым и Владом Сташевским, бизнесменами Павлом Ващекиным, Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.