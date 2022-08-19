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19 августа 2022 19:33

Без фильтров и фотошопа: как на самом деле выглядят Лариса Долина, МакSим и Лолита

В Сеть попали честные фото Лолиты, МакSим и Ларисы Долиной без фотошопа
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Лолита и МакSим на фестивале "Таврида".

Лолита и МакSим на фестивале "Таврида".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эпоху соцсетей с бесконечными масками да фильтрами увидеть знаменитостей живьем - почти невыполнимая миссия. Однако, на фестивале "Таврида", отгремевшем в Крыму, сайту kp.ru посчастливилось пообщаться со звездами буквально в полевых условиях. Гримерки приглашенных артистов, также и как все остальные домики на "Тавриде", оказались палатками на берегу моря. Впрочем, представители шоу-бизнеса не роптали: мол, главное, есть кондиционеры и чистые туалеты. Ну а палящее солнце да пыль столбом - вроде как атрибуты крымской романтики.

Так, эпатажная Лолита, например, появилась на репетиции в купальнике, кроксах и разлетающейся на ветру пляжной накидке - смелый образ для 58-летней дамы, но только не для Лолиты. Женщина без комплексов широко выхаживала по сцене, махала зрителям, улыбалась репортерам и без доли стеснения демонстрировала пятую точку. Как только снимки стали достоянием общественности, в блогосфере поднялся шум: что, мол, Милявская себе позволяет - такие прелести, покрытые целлюлитом, надо скрывать, да еще и перед молодыми красавцами-студентами (это основная аудитория "Тавриды"). Но самих студентов виды Лолы нисколько не смутили: звезду на фестивале приняли на "ура".

Эти кадры наделали шума в сети.

Эти кадры наделали шума в сети.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Долина, даром что строгая дама, тоже позволила себе расслабиться перед камерами, выйдя к журналистам в коротеньких шортиках. Да и как обойтись без мини, когда в 66 лет распрощалась с двумя десятками лишних килограммов?

Похудевшая Долина выбирает мини.

Похудевшая Долина выбирает мини.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я не ем по 19 часов в сутки. В остальное время у меня есть два списка: красный - что мне запрещено есть, и зеленый - разрешенные продукты. Питаюсь по второму, - поделилась звезда и не стала возражать, чтобы ее снимали крупным планом. Тем более, что концертный макияж Лариса Александровна смыть еще не успела.

Лариса Долина не стеснялась крупных планов.

Лариса Долина не стеснялась крупных планов.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот певица МакSим оказалась персоной крайне закрытой. На репетиции зевак с мобильниками гоняла охрана: снимать звезду категорически запретили. Общаться с поклонниками артистка не стала, от пресс-подходов тем более открестилась. Разве что в запрещенограме опубликовала несколько счастливых кадров из Крыма: при прическе, макияже, нарядной одёжке - совсем не похожая на кучерявую девочку с хвостиком, которая распевалась на саундчеке.

Певица МакSим спрятала кудри под кепку.

Певица МакSим спрятала кудри под кепку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Илья Авербух, который в следующем году разменяет шестой десяток, на фестивале появился в молодежном образе: кеды, кепка, подкатанные потертые джинсы. Да и к чему официоз, если фигурист целый час выступал перед студентами, рассказывая о трудной спортивной юности и сложностях режиссерской работы. Никакого пафоса, никаких взглядов сверху вниз - Авербух оказался максимально демократичен.

Илья Авербух оделся стильно, модно, молодёжно.

Илья Авербух оделся стильно, модно, молодёжно.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

А самым нарядным на "Тавриде" оказался стилист Влад Лисовец: на собственном мастер-классе о моде он щеголял в белоснежном пиджаке и брюках со стрелками.

- У меня по спине течёт пот, но пиджак я не сниму - буду красивым! - сразу предупредил Лисовец. - Посмотрите на меня: неделю назад я отметил 50-летие. Но я выступаю не перед бабушками, а перед молодыми ребятами. Надо соответствовать!

Стилист оказался самым модным на фестивале.

Стилист оказался самым модным на фестивале.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, стилисту на "Тавриде" неожиданно перепал подарок на юбилей. В какой-то момент спикер попросил узкие очки-"лисички" у парня из первого ряда: у него, мол, по юности были именно такие. Аксессуар оказался настолько к лицу Лисовцу, что очки под одобрительный гул зала к прежнему владельцу уже не вернулись.

Лисовец так и ушел в чужих очках.

Лисовец так и ушел в чужих очках.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

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