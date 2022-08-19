Без фильтров и фотошопа: как на самом деле выглядят Лариса Долина, МакSим и Лолита

Лолита и МакSим на фестивале "Таврида". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эпоху соцсетей с бесконечными масками да фильтрами увидеть знаменитостей живьем - почти невыполнимая миссия. Однако, на фестивале "Таврида", отгремевшем в Крыму, сайту kp.ru посчастливилось пообщаться со звездами буквально в полевых условиях. Гримерки приглашенных артистов, также и как все остальные домики на "Тавриде", оказались палатками на берегу моря. Впрочем, представители шоу-бизнеса не роптали: мол, главное, есть кондиционеры и чистые туалеты. Ну а палящее солнце да пыль столбом - вроде как атрибуты крымской романтики.

Так, эпатажная Лолита, например, появилась на репетиции в купальнике, кроксах и разлетающейся на ветру пляжной накидке - смелый образ для 58-летней дамы, но только не для Лолиты. Женщина без комплексов широко выхаживала по сцене, махала зрителям, улыбалась репортерам и без доли стеснения демонстрировала пятую точку. Как только снимки стали достоянием общественности, в блогосфере поднялся шум: что, мол, Милявская себе позволяет - такие прелести, покрытые целлюлитом, надо скрывать, да еще и перед молодыми красавцами-студентами (это основная аудитория "Тавриды"). Но самих студентов виды Лолы нисколько не смутили: звезду на фестивале приняли на "ура".

Эти кадры наделали шума в сети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Долина, даром что строгая дама, тоже позволила себе расслабиться перед камерами, выйдя к журналистам в коротеньких шортиках. Да и как обойтись без мини, когда в 66 лет распрощалась с двумя десятками лишних килограммов?

Похудевшая Долина выбирает мини. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я не ем по 19 часов в сутки. В остальное время у меня есть два списка: красный - что мне запрещено есть, и зеленый - разрешенные продукты. Питаюсь по второму, - поделилась звезда и не стала возражать, чтобы ее снимали крупным планом. Тем более, что концертный макияж Лариса Александровна смыть еще не успела.

Лариса Долина не стеснялась крупных планов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот певица МакSим оказалась персоной крайне закрытой. На репетиции зевак с мобильниками гоняла охрана: снимать звезду категорически запретили. Общаться с поклонниками артистка не стала, от пресс-подходов тем более открестилась. Разве что в запрещенограме опубликовала несколько счастливых кадров из Крыма: при прическе, макияже, нарядной одёжке - совсем не похожая на кучерявую девочку с хвостиком, которая распевалась на саундчеке.

Певица МакSим спрятала кудри под кепку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Илья Авербух, который в следующем году разменяет шестой десяток, на фестивале появился в молодежном образе: кеды, кепка, подкатанные потертые джинсы. Да и к чему официоз, если фигурист целый час выступал перед студентами, рассказывая о трудной спортивной юности и сложностях режиссерской работы. Никакого пафоса, никаких взглядов сверху вниз - Авербух оказался максимально демократичен.

Илья Авербух оделся стильно, модно, молодёжно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А самым нарядным на "Тавриде" оказался стилист Влад Лисовец: на собственном мастер-классе о моде он щеголял в белоснежном пиджаке и брюках со стрелками.

- У меня по спине течёт пот, но пиджак я не сниму - буду красивым! - сразу предупредил Лисовец. - Посмотрите на меня: неделю назад я отметил 50-летие. Но я выступаю не перед бабушками, а перед молодыми ребятами. Надо соответствовать!

Стилист оказался самым модным на фестивале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, стилисту на "Тавриде" неожиданно перепал подарок на юбилей. В какой-то момент спикер попросил узкие очки-"лисички" у парня из первого ряда: у него, мол, по юности были именно такие. Аксессуар оказался настолько к лицу Лисовцу, что очки под одобрительный гул зала к прежнему владельцу уже не вернулись.