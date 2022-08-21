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Политика20 августа 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 21 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 августа 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Военная спецоперация на Украине 21 августа 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Военная спецоперация на Украине 21 августа 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 августа 2022 года.

Боевики украинских нацбатальонов заняли две школы в Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом бронетехнику, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он уточнил, что при этом население прилегающих жилых кварталов в безопасные места эвакуировано не было.

ПВО отработала на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Также система противовоздушной обороны сработала и в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

ВСУ нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара. Отмечается, что для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра.

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