В Подмосковье взорвался внедорожник с водителем

Предварительно, погибшая - Дарья Дугина. Фото: Радио КП

В районе поселка Большие Вяземы Московской области в ночь на 21 августа взорвался внедорожник Land Cruiser Prado с водителем.

Как сообщает "Пятый канал", по предварительной информации, в момент случившегося в авто могла находиться Дарья Дугина - дочь известного общественного деятеля, философа Александра Дугина.

По предварительной версии, произошло покушение на убийство. Целью могла быть как сама Дарья, так и ее отец. По словам музыканта Пётра Лундстрема, они вместе должны были возвращаться с семейного фестиваля "Традиция" в усадьбе Захарово, куда были приглашены в качестве почётных гостей. Но в итоге Александр Дугин отправился на другом автомобиле. Сейчас на месте ЧП работают эксперты, которым предстоит разобраться в произошедшем и выяснить причины трагедии.

Тем временем, телеканал "360" сообщает, в пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили, что у них есть заявка на горящий автомобиль. Однако в ведомстве не подтвердили сообщения про то, что машина взорвалась.

Напомним, Дарья была ведущей радио "Комсомольская Правда" и соведущей Сергея Мардана. Ранее правительство Великобритании внесло Дарью в санкционный список "за распространение дезинформации" об Украине.

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