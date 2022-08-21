Друг погибшей при взрыве Дарьи Дубиной заявил, что у нее было много врагов

Дарья Дугина. Фото: Радио КП

Взрыв внедорожника, на котором ехала Дарья Дугина, дочь известного политолога Александра Дугина, может быть связан с профессиональной деятельностью погибшей. Об этом заявил друг погибшей Сергей Александров.

- У них достаточно много врагов. Им и угрожали до этого. Честно говоря, сейчас пока нет понимания, что произошло, - признал Александров в беседе с телеканалом "360".

Мужчина также добавил, что был знаком с дочерью общественного деятеля Дугина с 2015 года. Друг Дарьи обратил внимание на то, что в последнее время погибшая часто принимала участие в различных дискуссиях и отстаивала свою политическую позицию.

- Забрали жизнь показательно, чтобы близкие люди мучились и страдали, что такой замечательный человек ушел. Я более чем уверен, что это связано с ее профессиональной деятельностью и патриотической позицией, - считает Александров.

Напомним, внедорожник Land Cruiser Prado, за рулем которого, по предварительным данным, находилась Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Московской области. По словам очевидцев, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего охваченная пламенем машина вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

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