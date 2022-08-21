Дарья Дугина погибла как воин

Дарья спокойно и достойно несла груз имени своего отца - Александра Дугина. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Ночью убили Дарью Дугину – дочь русского философа Александра Гельевича Дугина. Взорвали машину, в которой она ехала с фестиваля «Традиция». В том автомобиле должен был находиться и ее отец (они приехали вместе), но в последний момент он решил ехать на другой машине.

Не нужно быть следователем, чтобы с уверенностью предположить, что целью убийц был именно Дугин. Главный русский философ современности, идеолог Русского мира. Не в том клоунском и пустом смысле, как этот термин использует разная либеральная сволочь, а в своем исходном коде.

Дарья Дугина погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области Фото: Александр РОГОЗА

Дугин – автор формулы будущего России, которая начала совершенно удивительным и волшебным образом кристаллизоваться в 2014 году. Это не формула реванша за историческое поражение 1991 года. Слишком просто, слишком по-немецки узко.

Это было именно видение судьбы России, которая намного шире, чем любой европейский национализм, оказавшийся настолько опасной болезнью, что почти сожрал даже русскую Украину.

Для нашего времени, когда из каждого утюга обывателю нашептывают, что он - уникальный, что его мнение бесценно, что он должен его высказывать и требовать к себе уважения, Даша, будучи человеком невероятного ума и обаяния, нисколько не комплексовала от того, что на нее почти все время смотрели именно как на дочь Дугина.

Александр Дугин покинул фестиваль на другой машине, но почти одновременно с дочерью. Фото: Телеграм Петра Лундстрема

Она была верной соратницей своего отца и его подлинной единомышленницей. Спокойно и достойно несла груз его имени. Помогала во всем, в чем могла, организовывала встречи, выступления, проверяла цитаты и напоминала о публикациях. При этом она была талантливым и глубоким политологом и слушая ее рассуждения о тонкостях европейской политики, ты всегда понимал, что разговариваешь с настоящим специалистом, а не очередным телевизионным экспертом «по всем вопросам».

То, о чем так часто говорит Дугин – о служении – было, как мне кажется, центральной идеей ее мироощущения.

Журналистке Дарье Дугиной было всего 29 лет. Фото: стоп-кадр видео

Очень вызывающе. Очень не современно. Очень жертвенно. Очень по-христиански.

Вот что Александр Гельевич Дугин недавно написал об украинской кампании «Участие в СВО - это подвиг в священной войне. Это нечто глубоко религиозное. Это касается не только светлой памяти, но и загробной судьбы. Наши воины святы. Это война святая. Против нас Запад, против нас дьявол».

Дарья Дугина погибла как воин. Пав на священной войне. Светлая ей память…