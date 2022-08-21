Александр Дугин прибыл на место взрыва автомобиля его дочери Дарьи. Фото: скрин видео

Политолог Александр Дугин, дочь которого погибла в результате взрыва автомобиля, прибыл на место гибели Дарьи в Подмосковье.

Мужчина шокирован увиденным и растерян. Очевидцы запечатлели реакцию Дугина на произошедшее и опубликовали видео в сети. На кадрах видно, как политолог держится руками за голову, осматривая место трагедии.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 21 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Там взорвался внедорожник Land Cruiser Prado в котором находилась 30-летняя Дарья Дугина (Платонова). Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы. В сети появились видео с места случившегося.

Дарья Дугина продолжала дело отца. Она выступала с лекциями, вела передачу с Сергеем Марданом на Радио "КП", занималась журналистикой и политологией. В июле 2022 года правительство Великобритании включило ее в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.

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