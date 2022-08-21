Убийц Дарьи Дугиной ищут по записям с видеокамер

Камеры на парковке, с которой уезжала Дарья Дугина, подключены к системе «Безопасный город», все файлы записываются на областные сервера Фото: Александр РОГОЗА

Силовики изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на парковке у усадьбы Захарово под Звенигородом. Напомним, именно там вчера несколько часов простояла машина Дарьи Дугиной, которая приехала с отцом, философом Александр Дугиным, на фестиваль «Традиция».

Журналистке Дарье Дугиной было всего 29 лет. Фото: стоп-кадр видео

Вечером Дарья отправилась назад в Москву, но буквально через два километра в ее машине сработало взрывное устройство. 29-летняя журналистка погибла. Предварительно мощность самодельной бомбы оценивают в 400 грамм тротила.

На фестиваль Дугины приехали вместе на машине Дарьи Фото: Александр РОГОЗА

- На фестиваль Дугины приехали вместе на машине Дарьи. Так же должны были возвращаться в Москву. Но политолог решил сесть в машину к приятелю - поговорить по дороге, - рассказал kp.ru источник в следствии. - Они выехали с фестиваля через несколько минут после Дарьи.

Эксперты считают, что взрывное устройство было прикреплено к внедорожнику Дугиной на стоянке фестиваля. Причем, сделать это можно было почти мимоходом - буквально на секунду остановившись у авто.

Корреспондент kp.ru побывал на парковке, с которой уезжала Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

- Отрабатываются все версии, - продолжает источник. - В том числе и о том, что за Дугиными следили, начиная с их выезда из дома, затем на фестивале, а потом, возможно, и до места, где произошел взрыв. Не исключено, что слежку вели несколько человек. Изначально целью мог быть Александр Дугин, но когда преступники поняли, что он едет в другой машине, могли решить все-таки подорвать авто, которое уже успели заминировать.

Корреспондент kp.ru побывал на той самой парковке, с которой уезжала Дарья Дугина. Это большая заасфальтированная площадка размером около двух га. На одном из столбов обнаружились две камеры видеонаблюдения.

Массовое мероприятие убийцы могли выбрать, чтобы затеряться в толпе и не попасть на камеры Фото: Александр РОГОЗА

- Они подключены к системе «Безопасный город», все файлы записываются на областные сервера, - констатировали работники усадьбы. - Записи уже изъяли.

По предварительным оценкам, на фестивале «Традиция», где выступали патриотические поэты и музыканты, за день побывали в общей сложности более 10 тысяч человек.

- Все вокруг было в машинах! - говорят местные. - Вся парковка забита еще с утра, а народ все ехал и ехали - тачки оставляли у дороги. Автомоделями заставили обочины с двух сторон километр в одну сторону, километр в другую. Очень много людей было!

Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной Фото: Дмитрий ОРЛОВ

В следствии не исключают, что массовое мероприятие убийцы выбрали для атаки неслучайно - чтоб затеряться в толпе, не попасть на камеры.

- Проверяется версия и о том, что человек со взрывным устройством мог попасть на парковку не с дороги, как все, а пройдя через поле со стороны деревни - местные жители так иногда срезают путь к станции, тропинка протоптана, - сообщил источник.

ПО ТЕМЕ

Убийство Дарьи Дугиной: Как в машину дочери политолога установили взрывное устройство

В Международной контртеррористической ассоциации считают, что за Дарьей Дугиной могли следить (подробнее)

Кто такая Дарья Дугина: чем известна дочь политолога Александра Дугина, погибшая во взорванном автомобиле

Дочь политолога Александра Дугина погибла при взрыве автомобиля в Московской области. Сайт KP.RU рассказывает, кто такая Дарья Дугина и чем известна (подробнее)