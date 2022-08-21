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21 августа 2022 12:15

Выдвинута версия убийства Дарьи Дугиной: В гибели дочери политолога увидели руку британских спецслужб

Политолог Сергей Марков считает, что убийство Дарьи Дугиной было спланировано британскими спецслужбами
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
По одной из версий, удар по Александру Дугину через его дочь Дарью был нанесен, чтобы ухудшить отношения России и Турции. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

По одной из версий, удар по Александру Дугину через его дочь Дарью был нанесен, чтобы ухудшить отношения России и Турции. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Участившиеся атаки на Крым, диверсии в Белгородской области, отравление солдат под Херсоном и теперь атака на Александра Дугина - это звенья одной цепи, уверен Сергей Марков. Задача их организаторов - показать, что украинская армия способна наносить ущерб России. Только так они смогут выбить еще больше оружия с Запада.

- Теракты – это оружие тех, кто не может выигрывать в войнах, - объясняет Марков. - Зеленский анонсировал наступление в Херсонской области. Но он знает, что ничего у них там не получается. Вот чтобы хоть как-то проявить свою силу, они организуют диверсии.

Причем, эти диверсии неспроста происходят именно сейчас: 24 августа на Украине День независимости и Зеленский пытается спровоцировать реакцию России, удар именно по этому празднику, уверен эксперт:

- Они надеются, что мы ударим 24 августа по центру Киева – по параду - и показали свое «чудовищное варварство» перед всем миром, - заявил Марков. - У них была цель устроить неделю терактов перед Днем независимости. Это мы сейчас и видим.

Против России ведется ограниченная террористическая война, уверен политолог. И призывает Службу безопасности Украины вместе с Главным управлением разведки Минобороны Незалежной признать террористическими организациями. В то же время, Марков объяснил, почему Россия этого не сделала:

- Наши не хотят отрезать возможность перехода офицеров СБУ на нашу сторону. Так б было в Херсоне, когда почти все спецслужбисты, вместе с командованием стали сотрудничать с Россией. Они передали нашим картотеку всей украинской агентуры, что позволило значительно сократить возможность терактов в Херсонской области.

Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной

Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

А спланирована атака на Дугина была британскими спецслужбами. Именно там принималось решение, считает Сергей Марков:

- Дугин очень популярен в Турции. Он считается в Турции великим человеком. А сейчас британская разведка пытается уменьшить связь России и Турции. И поэтому удар по Дугину, считается, должен ухудшить отношения России и Турции.

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