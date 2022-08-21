Выдвинута версия убийства Дарьи Дугиной: В гибели дочери политолога увидели руку британских спецслужб

По одной из версий, удар по Александру Дугину через его дочь Дарью был нанесен, чтобы ухудшить отношения России и Турции. Фото: Телеграм Дарьи Дугиной

Участившиеся атаки на Крым, диверсии в Белгородской области, отравление солдат под Херсоном и теперь атака на Александра Дугина - это звенья одной цепи, уверен Сергей Марков. Задача их организаторов - показать, что украинская армия способна наносить ущерб России. Только так они смогут выбить еще больше оружия с Запада.

- Теракты – это оружие тех, кто не может выигрывать в войнах, - объясняет Марков. - Зеленский анонсировал наступление в Херсонской области. Но он знает, что ничего у них там не получается. Вот чтобы хоть как-то проявить свою силу, они организуют диверсии.

Причем, эти диверсии неспроста происходят именно сейчас: 24 августа на Украине День независимости и Зеленский пытается спровоцировать реакцию России, удар именно по этому празднику, уверен эксперт:

- Они надеются, что мы ударим 24 августа по центру Киева – по параду - и показали свое «чудовищное варварство» перед всем миром, - заявил Марков. - У них была цель устроить неделю терактов перед Днем независимости. Это мы сейчас и видим.

Против России ведется ограниченная террористическая война, уверен политолог. И призывает Службу безопасности Украины вместе с Главным управлением разведки Минобороны Незалежной признать террористическими организациями. В то же время, Марков объяснил, почему Россия этого не сделала:

- Наши не хотят отрезать возможность перехода офицеров СБУ на нашу сторону. Так б было в Херсоне, когда почти все спецслужбисты, вместе с командованием стали сотрудничать с Россией. Они передали нашим картотеку всей украинской агентуры, что позволило значительно сократить возможность терактов в Херсонской области.

Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной Фото: Дмитрий ОРЛОВ

А спланирована атака на Дугина была британскими спецслужбами. Именно там принималось решение, считает Сергей Марков:

- Дугин очень популярен в Турции. Он считается в Турции великим человеком. А сейчас британская разведка пытается уменьшить связь России и Турции. И поэтому удар по Дугину, считается, должен ухудшить отношения России и Турции.

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