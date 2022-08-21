10 цитат Дарьи Дугиной, которые раскрывают ее сущность: Про Украину, спецоперацию и Запад

Дарья Дугина вела эфир на радио "Комсомольская правда". Фото: стоп-кадр видео
Дочь политолога и философа Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Московской области. Девушке было всего 29 лет, но ее уже замечали в медийном тусовке. Она вела эфир на радио "Комсомольская правда", выступала на сессиях ПМЭФ, читала лекции студентам.
Вот 10 цитат Дугиной, которые помогут понять, что за человеком она была.
- Санкционная политика Макрона привела к тому, что экономика Франции начала рушиться. Многих последствия просто шокируют и напоминают времена Советского союза, когда ничего нельзя было купить, даже уже введены талоны на еду. Сегодня возникает нестабильная ситуация, как она будет меняться, пока неясно.
- Русские пытаются отвоевать у смерти мирных жителей. А что такое смерть? Новалис (Георг, немецкий писатель — Ред.) говорил, что смерть — утрата соборности. И вот на Украине эта соборность была утрачена. Появилась куча группировок с агрессивной русофобской идеологией. Причем, идеям украинского национализма уже больше 100 лет. Еще в начале 20 века философ Дмитро Донцов доказывал, что можно убивать своих, если они против украинского национализма.
- Макрон поддерживает преступный нацистский режим. Ехать в Киев — значит поддерживать режим. Помощники французского президента уже встретились с неонацистскими кланами на Украине. Сейчас возникает парадоксальная ситуация, что Макрон и Зеленский представляют либерально-нацистский режим.
- Надо выстраивать работу с пограничными территориями, потому что риски всегда есть. Мы Украину потеряли. Чуть не упустили Белоруссию. Нам необходимо со всеми фронтирами работать, мы не можем все воспринимать, как данность. И надо думать, как нам общаться с Чечней, как ее к себе привязать. Не только деньгами, нужно мыслить религиозно, идеологически. Они суфии — нужно с ними общаться на религиозном языке. А если не выстроить идеологию, то может начаться отделение.
- Евразийство предполагает, что каждый живет на своей земле, каждый регион самодостаточен. Навезти мигрантов — это уже антиевразийство. Нужно выстроить так империю, что каждый будет в своем регионе. Не смешение всех и вся — а у каждого своя культура. Вы приезжаете в Москву, а там русские. Русские идут, русские встают, русские спят, едят, водят хороводы на православных рейвах под березовый сок.
- Надо проводить спецоперацию и в экономике — национализировать все у олигархов. Всю крупную частную собственность. Но должен быть компромисс, смешанная экономика, где и госсектор и частный бизнес совмещаются. Я не знаю, как это конкретно сделать конкретно, потому что не специалист.
- Это не война с Украиной, это война со всем Западом. Азовцы — это не украинцы. Для Украины аутентично быть друзьями русских. В современной украинской культуре много архаики, иногда, кстати, очень приятной. Но это все постмодерн — они выдирают куски из своей идентичности и формируют странный гибрид.
- Талибы (запрещены в России — Ред,) делают приятные вещи: запретили наркотики, выдворили американцев. Прекрасные два жеста. Правда, ограничивают образование женщин. Но раньше лучше что ли было, когда при старом режиме женщинам рассказывали, что можно выбирать себе пол.
- Сеть СМИ великобританцами в России использовалась не просто как некоторая сеть для дестабилизации режима, это была сеть, которая работала просто на великобританскую разведку. То есть СМИ, журналисты Великобритании – это новые такие агенты.
- Если мы начали специальную военную операцию, ее также надо проводить внутри общества. Потому что вот эти элементы (речь об элитах, которые учились на Западе или много контактировали с иностранцами — Ред.) – это элементы великой опасности. Зачем санкции экономические вообще вводились? Для того чтобы окружение президента начало бунт, и были попытки переворота. То есть, по сути дела, с этими элитами как раз и работает Запад. Это тоже важный элемент, не только журналисты.
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