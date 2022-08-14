Тело пропавшей 12 августа шестилетней Насти Брихунец кто-то подбросил на место обнаружения

Тело пропавшей 12 августа шестилетней Насти кто-то подбросил на место обнаружения. Фото: Вконтакте.

Тело шестилетний девочки, пропавшей в Пермском крае 12 августа, подбросили в то место, где оно было найдено в воскресенье 14 августа. Об этом рассказал KP.RU местный житель, который участвовал в поисках. По его словам, волонтеры несколько раз прочесывали это место, ранее девочка никак не могла там находиться.

Напомним, шестилетняя Настя пропала 12 августа. Девочка пошла в магазин, чтобы купить чупа-чупс. За тем, как девочка прошла часть пути, наблюдал ее папа.

По предварительной версии, ребенка могли увести неизвестные мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Прикамье 6-летней девочки.

За информацию о пропавшей девочке из Пермского края объявили вознаграждение в полмиллиона рублей.

Источник в силовых структурах сообщил, что версия с похищением девочки не исключается, но она не основная.

Сообщалось, что Настю ищут правоохранительные органы и не менее 500 волонтеров. О том, как шли поиски Насти, читайте здесь на KP.RU. Волонтеры и местные жители выстроились в цепь, они прочесывали местность максимально внимательно. Просматривали буквально каждый сантиметр, не оставляя за собой ни единого клочка необследованной земли.

Настю нашли мертвой в воскресенье 14 августа.