Федеральная служба безопасности сообщает, что дело о громком убийстве Дарьи Дугиной раскрыто по горячим следам. Фото: REUTERS

Дело об убийстве Дарьи Дугиной по горячим следам раскрыла Федеральная служба безопасности. Итак, по данным ведомства:

- Разработка, подготовка и совершение преступления - дело рук украинских спецслужб.

- Непосредственным исполнителем стала женщина - гражданка Украины Наталья Павловна Вовк, 1979 года рождения. Она приехала в Россию всего две недели назад - 23 июля 2022 года вместе с 12-летней дочерью - Софией Михайловной Шабан.

- Они сняли квартиру пососедству с квартирой Даши. Оттуда она наблюдала за Дугиной и собирала по ней информацию.

- Следила за Дашей Вовк (по некоторым данным - Шабан) на машине. Это Серый «Mini Cooper». Именно на ней она и приехала в Россию.

- Номера на авто менялись три раза:

- въезжала в Россию она по номерам Донецкой Народной Республики - Е982ХН DPR,

- в Москве ездила на Казахстанских - 172AJD02,

- Покидала Россию - на Украинских - AH7771IP.

- Вовк вместе с дочерью были на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина была в качестве в качестве почетного гостя.

- Подрыв машины Дарьи был управляемый. Сразу после него украинка вместе с девочкой отправилась через Псковскую область в Эстонию.

Как сообщает ФСБ, все материалы следствия уже переданы в Следственный комитет Российской Федерации.

КСТАТИ

Данные Натальи Вовк 1979 года рождения еще 13 апреля появились на сайте Немизида. Это аналог украинского «Миротворца», но только с Российской стороны. Туда попадают данные тех, кто помогает «фашистскому киевскому режиму».

На Немезиде Вовк проходит под фамилией Шабан (как у дочери). И называется сотрудницей Нацгвардии Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военному обозревателю "КП" Виктору Баранцу угрожают, что он будет "следующим после Дарьи Дугиной"

Письма приходят как на персональные аккаунты так и на редакционную почту "Комсомольской правды" (подробнее)

За что убили Дарью Дугину: Кому выгодна расправа с дочерью идеолога "Русского мира" Александра Дугина

Кто организовал убийство дочери русского философа, в кого на самом деле целились преступники и за что убили Дарью Дугину - отвечаем на пять главных вопросов (подробнее)