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Происшествия22 августа 2022 13:30

Александр Дугин впервые прокомментировал убийство дочери: Сердце жаждет мести

Александр Дугин заявил, что убийство дочери его не сломило
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Обращение получилось эмоциональным, но что еще можно ждать от отца, пережившего смерть ребенка

Обращение получилось эмоциональным, но что еще можно ждать от отца, пережившего смерть ребенка

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти двое суток философ Александр Дугин никак не комментировал убийство дочери Дарьи. И вот он сделал первое заявление. Обращение получилось эмоциональным, но что еще можно ждать от отца, пережившего смерть ребенка?

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!

Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», - написал Александр Дугин.

Расследование подрыва машины продолжается. 22 августа ФСБ заявила, что бомбу подложила гражданка Украины Наталья Вовк. Женщины вот-вот объявят в розыск. Но она, судя по всему, уже покинула границы страны.

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