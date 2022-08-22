Александр Дугин впервые прокомментировал убийство дочери: Сердце жаждет мести

Обращение получилось эмоциональным, но что еще можно ждать от отца, пережившего смерть ребенка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти двое суток философ Александр Дугин никак не комментировал убийство дочери Дарьи. И вот он сделал первое заявление. Обращение получилось эмоциональным, но что еще можно ждать от отца, пережившего смерть ребенка?

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!

Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», - написал Александр Дугин.

Расследование подрыва машины продолжается. 22 августа ФСБ заявила, что бомбу подложила гражданка Украины Наталья Вовк. Женщины вот-вот объявят в розыск. Но она, судя по всему, уже покинула границы страны.

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