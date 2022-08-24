Министр обороны Украины рассказал о "главной угрозе"

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN разъяснил, какой он видит главную угрозы для Киева в мире. И, нет, это не катастрофические потери украинских войск, не потеря городов, не многочисленные жертвы среди мирного населения, а "усталость мирового сообщества от войны".

- Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить, общаться, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Потому что это очень, очень опасно для нас, - объяснил Резников западным журналистам, пытаясь втолковать, что Украине нужно много, очень много оружия.

О том, что Киеву необходимо не допустить выпадения Украины из фокуса мировых СМИ, говорят и в самой Незалежной, и многие эксперты в других странах, которые поддерживают с режимом Зеленского союзнические отношения.

При этом, он постарался заверить всех, что Украина еще ого-го и эге-ге. Вот только сейчас немножко передохнет, привалившись к стеночке и даст жару.

- Мы находимся на этапе стабилизации всей линии фронта с небольшим перемещением подразделений, - заявил Резников, объяснив, что "худший сценарий" для Украины уже невозможен и даже пообещал вскоре контрнаступление ВСУ. Правда, пару месяцев назад он уже обещал такое контрнаступление на Херсон, но потом объяснял, что его неправильно поняли, а сам он, дескать, не настолько хорошо владеет английским, чтобы смог это заметить. На этот раз Резников пообещал "контрнаступ" в другом направлении, но какое именно конкретно, не уточнил. Неужели ВСУ будут наступать через Киев прямо до Львова?

Между тем, в украинском сегменте Сети сейчас вовсю расходится бумага, которую назвали докладом Главкома ВСУ Залужного секретарю СНБО Украины Алексею Данилову о потерях в украинской армии.

Буквально пару дней назад Валерий Залужный заявил, что почти девять тысяч украинских героев погибли в конфликте с Россией. А вот в бумаге, которую слили в сеть, цифры совсем другие. После традиционного обращения к Олексию Мечиславовичу Залужный приводит по-настоящему ужасающие цифры потерь только ВСУ на начало июля:

- погибших - 76 640

- раненых и травмированных – 42 704

- пленных – 7 244

- пропавших без вести – 2 816

- небоевых потерь - 1 610 человек.

Того 131 тысяча человек. А ведь еще есть Нацгвардия, полиция, тероборона и так далее. А ведь после этого прошел еще июль и уже почти весь август. А украинские солдаты все погибают и погибают, получают ранения и попадают в плен (последнее, кажется, стало уже оптимальным выходом для многих из них).

Но это для Резникова не проблема. Наверное, всех остальных он уже воскресил. Или это просто незначительные нюансы. Чтобы остаться в фокусе интереса Запада, там готовы заразить всю Украину и половину Европы радиацией, расстреляв Запорожскую АЭС. Потому что настоящая катастрофа для нынешнего Киева только одна - потеря западной помощи деньгами и оружием.