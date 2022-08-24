Владимир Путин дал чиновникам всего несколько дней на тушение лесных пожаров

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

ГДЕ ГОРЯТ ЛЕСА?

Из-за жаркого лета леса горят в Рязанской и Нижегородской областях, республике Марий Эл. Впервые за последние годы смог накрыл и столицу. Ситуация настолько серьезная, что президент Владимир Путин отправил в лес контролировать работу сразу трех высших чиновников: премьера Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Григоренко и мэра Москвы Сергея Собянина.

- В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство, - заявил глава страны.

С другой стороны, год назад горело в 2,8 раза больше лесов. Просто огонь полыхал в Красноярской и Якутской тайге, и до густонаселенных территорий центральной России дым не долетал.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ТУШАТ?

Власти Рязанской области сами уже не справляются с пожарами. Поэтому региону начали помогать, что называется, всем миром.

- Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы – Ред.) правильно делает, что оказывает помощь коллегам, - поддержал российский лидер.

Столичный градоначальник перечислил, что делает город:

- Мы выделили 8700 человек, 2386 единиц техники, 6 вертолетов, 28 тяжелых бульдозеров. В Рязанской области сил и средств достаточно, но нужно время - верховые пожары перепрыгивают через минеральные полосы. Пожар ушел на 7-8 километров от вчерашних границ. В течение суток-двоих огонь должен быть локализован, - доложил Собянин.

Тушение лесного пожара в Рязанской области, август 2022 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Верховой пожар – это когда горят кроны. Такой огонь, буквально перепрыгивая с дерева на дерево, может быстро расширяться. Низовой пожар – это когда горят палки, корни и лесная подстилка. Минеральная полоса – кусок вспаханной земли шириной 4-9 метров, который огонь не может перейти. Но если ветер сильный, а пожар верховой, то даже минполоса не помогает. Тогда остается только заливать лес с воздуха, пытаясь сбить пламя.

Мэр Москвы предложил не экономить на профилактике лесных пожаров в Центральном федеральном округе.

- Нужны лесные дороги, минеральные полосы, чтобы быстро можно было доставить людей туда, где возникают пожары. А с изменением климата это все чаще и чаще будет происходить, - сказал Сергей Семенович.

В конце совещания глава МЧС Александр Куренков доложил, что его министерство отправило в Рязанскую область дополнительно 553 человека и 125 единиц техники.

ТРИ ДНЯ НА ТУШЕНИЕ

Путин дал чиновникам всего несколько дней, чтобы разобраться с огнем.

- Многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы. Надеюсь, что так и будет, - сказал президент.

- Сейчас у всей страны основное внимание сосредоточено на событиях по освобождению Донецкой республики, стабилизации Луганской республики, но жизнь идет, возникают и другие вопросы. Хочу подчеркнуть, у нас на реагирование на подобные чрезвычайные ситуации предусмотрены все необходимые силы, средства, ресурсы, - российский лидер напомнил, что не надо прятаться за спецоперацию.