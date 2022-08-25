Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» обвинил Юрия Шевчука, БГ и Андрея Макаревича в звездной болезни

Вадим Самойлов. Фото: Кристина Безбородова

Это на радио до сих пор можно встретить Вадима Самойлова («Агата Кристи»), Юрия Шевчука (ДДТ) и Андрея Макаревича («Машина времени») в одной упряжке. В реальности все трое находятся на разных полюсах: Самойлов помогает Донбассу и рвется к власти в Асбесте, чтобы «выводить клопов», Макаревич эмигрировал, а Шевчук пытается обжаловать штраф.

При этом в разговорах о современной повестке рано или поздно всплывают фигуры всех троих. И иногда они высказываются друг о друге. Так было с Самойловым, которого попросили оценить поведение Шевчука, Макаревича и других «пацифистов» (БГ в том числе).

Юрий Шевчук Фото: Борис КУДРЯВОВ

— Мои коллеги из рок-цеха не хотят понимать, что СВО — ответ на госпереворот в Киеве, поэтому занимают антивоенную позицию, — считает артист. — Никто не за войну. Но нам не оставили выбора. Спецоперация призвана остановить эту войну против жителей ДНР и ЛНР и обезоружить нацистский режим.

При этом, по мнению Самойлова, в поведении названных эмигрантов-гуманистов прослеживается просто-напросто звездная болезнь. С высоты своего ЧСВ они позволяют высказываться о том, о чем не имеют практически никакого представления, — спецоперации.

Андрей Макаревич Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

— Киев восемь лет обстреливал не только ополченцев, но и мирных граждан ДНР и ЛНР, — рассказал в интервью «АиФ» Вадим. — Думаю, эти музыканты по каким-то причинам не захотели разбираться в ситуации. Что им помешало - не знаю. Подозреваю, что это некая звездная болезнь, которая застилает глаза человеку в оценке реальности. Все нужно рассматривать в комплексе. Любой здравомыслящий человек понимает, что война началась восемь лет назад, а подготовка к ней еще раньше.