Убийца с губами-варениками: Как Вовк ставила бомбу в машину Даши Дугиной

Такую гламурную дамочку сложно заподозрить в совершении столь сложной кровавой диверсии

Громкое убийство под Москвой 29-летней журналистки Дарьи Дугиной, дочери известного философа и идеолога Русского мира Александра Дугина, стало главной и трагической новостью августа-2022. Отец и дочь были на фестивале «Традиция», после которого Дарья отправилась домой за рулем Лэндкрузер Прадо, а ее отец неожиданно задержался, сел в другую машину.

Внедорожник с Дарьей взорвался. Журналистка погибла.

ФСБ заявила, что преступление совершено по заказу спецслужб Украины. А главная подозреваемая — 43-летняя Наталья Вовк, въехавшая в Россию 24 июля вместе с 12-летней дочерью и уехавшая в Эстонию сразу после теракта.

Причем, Вовк для слежки за Дугиной снимала квартиру в доме где жила журналистка. И меняла номера на своей машине.

Однако, даже спустя почти неделю после преступления, всплывают все новые подробности и возникают новые вопросы. На некоторые мы попытались ответить.

1. ТРИ НОМЕРА НА МАШИНУ И ПАСПОРТ КАЗАХСТАНА

Выяснилось, что украинка Наталья Вовк всего за месяц пребывания в России не только трижды меняла госномера на своей машине «Mini Cooper» (при въезде в страну на ней были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве она ездила уже с казахстанскими - 172AJD02, а при выезде из Россию в Эстонию оказалась с украинскими — AH7771IP). Вовк поменяла еще и документы. В Россию она приехала под своим именем, а жила в Москве уже с казахстанским паспортом на имя Юлии Зайко.

Такой обширный набор документов был нужен, чтоб затруднить розыск диверсантки по горячим следам после убийства в России.

2. ЕЩЕ И ДОМ С ГАРАЖОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

«КП» уже писала в своем расследовании, что Наталья Вовк сняла для слежки за Дашей Дугиной квартиру в той же многоэтажке, где жила журналистка. И ее окна выходили на окна будущей жертвы. А в подземной парковке дома можно было легко заминировать машину Дарьи.

Но и это еще не все. Выяснились новые детали.

По данным источников «КП», Вовк сняла еще и дом с гаражом в Подмосковье.

Зачем?

Наверняка для того, чтобы спокойно менять номера на машине. На улице или парковке это сразу привлекло бы внимание. Ну а главное — что бы получить взрывчатку.

Вряд ли Наталья Вовк везла с собой с Украины в Россию фальшивые номера на машину и взрывчатку в багажнике маленькой «Mini Cooper». Это огромный риск при прохождении погранконтроля.

При подготовке громкой диверсии так не рискуют.

3. БЫЛИ ЛИ СООБЩНИКИ

Следственный комитет России уже заявил: «устанавливаются пособники Натальи Вовк». Кто-то же передал ей внутри страны радиоуправляемую бомбу и комплекты атомобильных номеров.

Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной Фото: Дмитрий ОРЛОВ

4. МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА ПОСТАВИТЬ МИНУ?

Да, любая дама смогла бы прикрепить к днищу автомобиля мину на магните. Специальный магнит способен удерживать не только саму мину, но и еще 200 килограммов. И для его установки нужны секунды.

Но сделать такую мину на коленке сложно. Мощный магнит будет выдавать помехи на радиоуправляемый взрыватель, когда его попытаются привести в действие с мобильника. А слабый магнит просто отвалится от машины на первой кочке.

Либо Вовк снабдили очень качественным, не кустарным взрывным устройством, либо мину ей помог установить сообщник. Например, на подземной парковке дома, где оставляла свою машину Дарья Дугина. И где парковалась сама Вовк. Криминальные банды в ходе своих разборок обычно откручивают шуроповертом край подкрылка под аркой колеса и устанавливают там бомбу с мобильным телефоном. Вся процедура занимает пару минут.

5. КАК ФСБ СМОГЛА ТАК БЫСТРО ВЫЧИСЛИТЬ ДИВЕРСАНТКУ?

Действительно, ФСБ понадобились для этого всего сутки. Каков мог быть алгоритм поиска? Самый простой. По дорожным камерам достаточно было отсмотреть машины, следовавшие за авто Дарьи Дугиной после фестиваля и вплоть до места взрыва. А Вовк должна была двигаться за Дарьей в прямой видимости — чтобы наверняка привести в действие бомбу с помощью радиосигнала.

Искусственный интеллект, объединяющий все видеокамеры в столичном регионе быстро нашел другие изображения машины Вовк (для этого интеллекта внешность любого автомобиля уникальна, даже если на него прикрепить другие госномера). Моментально было установлено, что похожий автомобиль въехал в Россию через Донбасс, а скрылся - через Эстонию.

Александр Дугин с дочкой Дарьей в усадьбе Захарово на ежегодном музыкально-поэтическом фестивале «Традиция»

6. БЫВАЮТ ЛИ ДИВЕРСАНТКИ С ГУБАМИ-ВАРЕНИКАМИ?

У Натальи Вовк очень яркая внешность — явно накачанные губы. Возникает вопрос — а разве берут в диверсантки человека с таким запоминающимся лицом? Да еще катающегося на такой редкой, броской машине как «Mini Cooper»?

В том то и дело, что такую гламурную дамочку сложно заподозрить в совершении столь сложной кровавой диверсии. Тем более — Наталья Вовк взяла с собой в Россию свою 12-летнюю дочь — идеальное прикрытие! К такой паре ни у кого не возникнет вопросов.

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