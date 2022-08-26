Автомобиль Дарьи Дугиной был взорван 20 августа, талантливая журналистка погибла на месте.

ДАРЬЯ БЫЛА ЦЕЛЬЮ

20 августа. Спокойный субботний вечер разрывают сообщения с лент информагенств: «В Подмосковье совершено покушение на философа Александра Дугина. На трассе в поселке Малые Вязёмы взорван автомобиль, в котором он ехал. Вместе с ним погибла дочь Дарья». Чуть позже становится ясно - сам Александр Гелиевич - жив. Он был в другой машине.

Сразу после громкого убийства, все комментаторы в один голос заявили: «Целью был сам Дугин, он, как философ, писатель, публицист, был чуть ли не идеологом специальной военной операции, которую Россия сегодня проводит на Украине». Но уже через сутки, когда Федеральная служба безопасности сообщает о раскрытии преступления, становится понятно, что это не так:

Из сообщения ФСБ:

- Непосредственным исполнителем стала женщина - гражданка Украины Наталья Павловна Вовк, 1979 года рождения. Она приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью - Софией Михайловной Шабан.

- Они сняли квартиру пососедству с квартирой Дугиной. Оттуда она наблюдала за и собирала информацию.

- Следила за Дарьей Вовк на машине. Это Серый «Mini Cooper». Именно на ней она и приехала в Россию.

- Номера на авто менялись три раза:

- въезжала в Россию она по номерам Донецкой Народной Республики - Е982ХН DPR,

- в Москве ездила на Казахстанских - 172AJD02,

- Покидала Россию - на Украинских - AH7771IP.

- Вовк вместе с дочерью были на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина была в качестве в качестве почетного гостя.

- Подрыв машины Дарьи был управляемый. Сразу после него украинка вместе с девочкой отправилась через Псковскую область в Эстонию.

То есть следили именно за Дарьей. Именно она была целью.

Наталья Вовк входит в подъезд , где проживала погибшая

ПОСЫЛ «РУБЛЕВСКИМ»

Так почему все-таки Дарья, а нее отец? Ведь он имеет куда больший вес и в политических и в патриотических кругах. Все просто, считает политолог Сергей Марков, - дело в страхе и панике, который был посеян этим громким убийством.

- Удар по членам семьи открывает двери страху настежь, - отмечает эксперт. - Ведь если боссы еще хоть как то защищены, то члены их семей нет. Например, приехала жена министра в супермаркет, а на стоянке…

Неспроста выбрано и место покушения. Если убийца жила в одном доме с жертвой и парковала машину буквально в 10 метра от ее, зачем было ехать на сам фестиваль? Оказывается, здесь тоже организаторы рассчитывали на психологический эффект:

- Это рядом со знаменитым Рублевским шоссе, - объясняет Марков. Это там, где живет вся верхушка власти, почти все члены правительства, главы корпораций, главы сми, ведущие депутаты. Этот теракт им послание - бойтесь, вы можете быть следующие. Уверен, что сегодня в семьях всех больших начальников идут семейные совещания: как обезопасить автомобиль, как следить, чтобы во время старта был только один человек в кабине, как сделать так, чтобы террорист не проник в дом под видом электрика или деливеринга. Детям дают строжайшие инструкции.

Политолог Сергей Марков. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В итоге сеется паника не только в умах «простых смертных» россиян (это делают десятками тысяч других вбросов), но и самой верхушки, которая теперь опасается не просто за свою жизнь, а что намного страшнее, жизнь близких. Как следствие «резко ужесточатся все политические позиции».

ОБЫЧНАЯ ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЖЕНЩИНА

Пересекла границу Наталья Вовк 23 июля. За месяц до покушения. Что же она делала все это время? Следила, играла москвичку.

Судя по расследованию ФСБ и выложенным фото и видео, слишком уж открыто она себя вела и, порой кажется, что даже не пыталась скрываться - она нигде не закрывала свое лицо, не отворачивалась от камер наблюдения.

Первой в глаза бросается машина, на которой передвигалась Вовк. Это серый Mini Cooper - согласитесь, такое авто выделяется в потоке на фоне Huinday Solaris и прочих Kia Rio. Почему же человек, который планирует громкое политическое убийство не предпочёл что-то более неприметное? С этим вопросом мы отправились к генерал-майору ФСБ в запасе, Александру Михайлову:

- Вы напрасно так считаете. Mini Cooper обеспечивает человеку некий элемент значимости. Его не будут лишний раз трогать гаишники. Тем более, когда там едет приличная женщина с ребенком. Если Жигули можно останавливать и «нагибать» этого несчастного водителя, как душе угодно, то Mini - вполне светская машина. Да и в Москве их достаточно много. Поэтому она в потоке и не выделяется.

Автомобиль Mini Cooper, на котором передвигалась Наталья Вовк, въехал в Россию с номерами ДНР. Позднее, в Москве, номера сменили на казахстанские, а перед выездом из РФ их сменили на украинские.

Остаются вопросы и в границе. Вовк сначала без проблем въехала в Россию на машине с номерами Донецкой народной республики, а потом выехала из нее. Неужели, на границе не идет жесточайшая проверка всего и всех?

- Естественно ее проверяли, - отрезал Михайлов. - И вы это видели на кадрах, снятых нагрудной камерой на границе. У нее проверили документы, осмотрели машину, сверили номера. Если документы были в порядке, почему ее должны были задержать?

ДОКУМЕНТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ

Действительно, по словам матери Вовк, она хоть и служила в Нацгвардии Украины, но уволилась оттуда и на момент въезда в Россию действующим сотрудником не являлась. При взятии союзными войсками Мариуполя, прошла «очистку». Когда поехала в Москву, никаких подозрений на границе не вызвала.

- В страну въезжают тысячи людей на своих машинах с донецкими номерами, - отмечает Михайлов. - В самом этом факте нет ничего экстраординарного. И никакого элемента подозрительности тоже. Если бы было по ней указание или ориентировка, тогда бы ее обязательно задержали. Но их не было.

- Видимо и документы у нее были в порядке.

- У нее явно были все нужные документы на машину. И на первый комплект номеров, с которым она въезжала, и на второй, с которыми она ездила по Москве, и на третий - уже на выезде. Откуда они? Это вопрос. Спецслужбы установят. Скорее всего ей сделали их где-то не в России и точно не кустарным способом.

- Она должна была проходить досмотр на границе…

- Вот весь вопрос в том, когда она получила эти номера и документы? Представьте, что она везет их с собой - два дополнительных комплекта номеров в багажнике. И на границе ее досматривают и обнаруживают их - дальше все! Более тщательный досмотр, проверки, нашли еще что-то, задержали. Операция провалена. Скорее всего, эти номера она получила здесь.

- То есть у нее были сообщники?

- Именно это я и имею в виду.

- Взрывное устройство она же тоже скорее всего не везла с собой.

- Безусловно. Все готовилось здесь заранее - база, лежбище, квартира. Она скорее всего приехала уже на подготовленную почву.

- А как же она выехала из России на той же самой машине, но уже с другими номерами?

- Вот приезжает человек на границу, дает документы, их проверяют. А они в порядке - номера сходятся, VIN сходится, паспорта в порядке. Почему его надо задерживать? Для какой-то углублённой проверки нужны основания. Это сейчас мы знаем кто она и что натворила, но в случае с границей, возвращаемся к вопросу выше - ориентировки не было.

- Не должно было удивить пограничников, что из Псковской области в Эстонию едет машина с украинскими номерами?

- А что здесь удивительного? В той же Москве достаточно машин с украинскими номерами. Так что этим никого не удивишь. Граница у нас не закрыта. Те же украинцы могут ее пересекать без проблем. Не было введено никаких ограничений. Приличная девушка показывает все соответствующие документы на приличный автомобиль. Чтобы глубоко копнуть, нужны подозрения. Все сделано как бы по классической схеме. Чисто въезжает и чисто выезжает.

ПИРКРЫВАЛАСЬ ДОЧКОЙ

Вовк приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. То есть всю операцию проводила, имея ребенка под боком. Собственного. Достаточно взрослого. Девочку, которая в случае поимки может все рассказать грамотному следователю. Но это, кажется, ее совсем не пугало.

- Ребенок - всегда прекрасное прикрытие, которое снимает все подозрения, - хладнокровно объясняет эксперт. - К кому будет больше подозрения, здоровому татуированному бородатому мужику в одиночестве или, возвращаемся в начало нашего разговора, приличная девушка на хорошей машине с дочерью-подростком?

Наталья Вовк (на фото) приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью.

- Ответ, конечно, очевиден.

- Сколько раз мы сталкивались с этим и в отношении наркодилеров, которые все время используют детей даже в качестве закладки. Представь, что видит пограничник: в машине сидит ребенок - все нормально. Так что дети - очень хорошее прикрытие.

- Но как она могла не думать о вероятности провала? Если не дай бог ее дочь попадет в лапы ФСБ. Любая мать с ума сойдет от одной мысли об этом.

- Вы же сами сказали ключевое слово - может сойти с ума. А если ума нет, а вместо него только сгусток злобы, то, соответственно, и вопросов никаких…

ЗАЧЕМ ПРИДУМЫВАТЬ ЛЕГЕНДУ?

Немало вопросов возникло и по поводу фамилии, под которой Вовк въезжала, выезжала и находилась в России. ФСБ в своем пресс-релизе прямо сообщает, что это Наталья Вовк. А дочь - с фамилией Шабан.

Неужели подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной въезжала в страну под своей настоящей фамилией. Об этом в ФСБ не говорят, но такое совершенно не исключено, отмечает президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

- Есть десятки примеров, когда агенты годами работали под своими настоящими именами. В том числе и наши, и делали это успешно. Главное - удобство и легенда, - объясняет эксперт.

ЧЕХАРДА С ФАМИЛИЯМИ

Кто такая Наталья Вовк?

О ней известно не много. На одном из сайтов, куда сливается вся известная информация о пособниках Киевского режима (российский аналог украинского «Миротворца»), говорится, что она уроженка Мариуполя, с 24 июля 2020 года - служащая нацгвардии.

По некоторым данным она была телефонисткой в полку Азов. Мать Натальи, с которой поговорили журналисты КП-Донбасс контакты с «Азовом» опровергает. Тем не менее она служила в войсковой части 3057, подразделением которой тот и является.

До 2017 года была администратором ФК «Ильичевец» Мариуполь.

Страниц в соцсетях не имеет, кроме одноклассников, но там она в последний раз появлялась все в том же 2017 году.

В базе данных полиции за ней числятся две машины - Toyota Corolla и Mini Cooper. Тот самый, на котором она приезжала в Москву.

Вовк - это девичья фамилия Натальи. В замужестве она была Шабан - эта же фамилия у ее дочери, которую она использовала в России, как прикрытие. Более того, человек с точно такой же фамилией - Данил Шабан - за день до убийства Дарьи Дугиной, выставил Mini на продажу на одном из украинских сайтов. Но объявление быстро сняли. А указанный номер телефона оказался недоступен.

По некоторым данным, машину продавал сын Натальи Вовк. Ему 20 лет, он тоже родом из Мариуполя и даже входил в местную сборную по водному поло. Кроме того, сообщается, что он зимой этого года поступил на службу в «Азов».

В Москве Вовк использовала Казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко. Поэтому и передвигалась по городу сменив на машине номера на Казахстанские.

Именно по этим документам она сняла квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. Сообщается, что она обратилась в риэлтерскую компанию только в начале августа и арендовала двухкомнатную квартиру на 13 этаже на 11 месяцев. Плата по договору составляла 100 тысяч рублей в месяц.

Как рассказали в компании, вместе с ней была дочь и кошка (кошку видно на кадрах с Российско-эстонской границы. При досмотре она сидит в переноске на заднем сидении машины).

По тому же паспорту казахстанки Юлии Зайко, она сняла и гараж, который, по предположению следователей использовался для производства бомбы.

Кстати, журналисты нашли настоящую Юлию Зайко, с которой была скопирована личность. У нее сейчас уже другая фамилия, она занимается интернет-торговлей в Алматы.

Какие еще документы использовала Вовк, сейчас устанавливают следователи.

ПО ТЕМЕ

Как Вовк готовила убийство Дарьи Дугиной: Следила прямо в окна квартиры, заминировать машину могла в паркинге дома

Заминировать машину Дарьи Дугиной могли в подземном паркинге ее дома (подробнее)