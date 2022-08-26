Родные «Мисс Кузбасс», которую зарезал бывший заммэра, требуют с него 35 млн рублей

Прокурор попросил для экс-чиновника Александра Попова, убившего "Мисс Кузбасс", 13 лет колонии Фото: Александр РОГОЗА

Когда говорил адвокат, мужчина в бронированном «аквариуме» Щербинского суда, кажется, заплакал - несколько минут тер ладошками глаза и беззвучно вздыхал. 40-летний Александр Попов, бывший баловень судьбы, самый молодой заммэра в истории Кемеровской области. Все идет к тому, что в громкой истории об убийстве бывшей «Мисс Кузбасс», супруги экс-чиновника Ксении Поповой, которую полгода искали за границей, а нашли закопанной в лесу, совсем скоро будет поставлена точка.

Сегодня прокурор озвучила: гособвинение просит для Попова 13 лет колонии.

ИСКАЛИ В ЮАР, НАШЛИ В ЛЕСУ У ДОМА

Напомним, что в середине 2010-х Александр Попов сделал в родном Новокузнецке (полумиллионный город, между прочим) головокружительную карьеру. Ему еще и тридцати не было, а он уже стал главой самого большого района города и целым заместителем мэра. Правда, судьба улыбалась недолго. Всего через пару лет молодого человека понизили до руководителя ГБУ, поставляющего в школы питание, а потом и оттуда уволили. Пробовал заниматься бизнесом - неудачно. В итоге решили с женой, бывшей победительницей конкурса «Мисс Кузбасс» и маленькой дочкой перебираться в столицу. Здесь Попов устроился на административную должность в один из отделов метрополитена. Купили квартиру в новостройке за МКАД. Но въехать в нее не успели - жили на съемной в Новой Москве.

И вдруг в конце августа прошлого года супруга, Ксения, внезапно исчезла. Ну как исчезла - написала родным и подругам, что укатила отмечать день рождения в Эмираты. Одна. Потом еще сообщала, что поехала в тур по Африке. Последние сообщения - якобы попала с ковидом в госпиталь где-то в ЮАР. Это уже в январе 2022-го было, когда родня не видела и не слышала Ксению почти полгода, только сообщения в соцсетях от нее получала.

Потом Александр Попов в полицию явился с заявлением о пропаже красавицы-жены. Начали проверять: выяснилось, что переделы России Ксения Попова не покидала, и после ее «отъезда» мобильник таинственным образом включался в районе, где семья снимала жилье. Решили еще раз поговорить с Поповым. И тот признался: да, на самом деле жена уже давно мертва, а он все это время писал с ее аккаунта, пытаясь создать себе алиби.

Правда, даже после признания Попов не сразу указал место, где спрятано тело. По первым показаниям - расчленил, вынес в мешках от мусора за двор и скинул в реку. Водолазы облазили окрестности, но останков не нашли. И только после этого бывший чиновник указал место в ближайшем лесу, где закопал супругу...

На теле нашли несколько ножевых ран. Попов заявил, что в тот день они с женой поссорились, она якобы схватилась за нож, они начали бороться и упали. Сам, мол, не бил. Так случайно получилось.

Но в следствии ему, конечно, не поверили.

ЛЮБОВНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

Мать Ксении Поповой рассказала в суде о том, что зять все время бегал по любовницам. Например, после переезда в Москву говорил жене, что берет ночную работу, чтобы зарплата была повыше. А сам ночевал у другой женщины.

Сайт KP.RU уже сообщал подробности. Оказалось, что раньше своей нынешней семьи Попов перевез в Москву и бывшую. Экс-жену с ребенком поселил в той самой купленной квартире (которую, кстати, в ипотеку брала Ксения и каждый месяц вносила за нее деньги). А потом бывшая от Александра еще одного ребенка родила.

Есть данные, что в столице у любвеобильного экс-заммэра была еще одна любовница.

- Мы думаем, что на самом деле ссора, после которой Ксения была убита, произошла из-за его отношений на стороне, - рассказала KP.RU одна из подруг покойной женщины. - Скорее всего, она узнала о его вранье и потребовала развод. Это означало бы дележку имущества. А он этого явно не хотел. Поэтому и вышел из себя.

По версии Александра Попова, ссора случилась из-за сорванной поездки в Турцию. В начале сентября у Ксении был день рождения, круглая дата - 30 лет. Договаривались, что поеду на Средиземное море, возьмут неделю в пятизвездочном отеле. Александр пообещал, а ближе к делу выяснилось, что тур он не выкупил, потому что не было денег.

Сегодня прокурор озвучила: гособвинение просит для Попова 13 лет колонии. Фото: Александр РОГОЗА

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЯВКА С ПОВИННОЙ?

Сегодня адвокат Попова принес в суд «смягчающие обстоятельства»: три полученные его клиентом во время работы на госслужбе медали («За служение Кузбассу», за помощь бизнесу и милосердие), а также кипу почетных грамот.

И еще чек о денежном переводе на содержание 6-летней дочери, которая уже год живет у бабушки, мамы Ксении, и думает, что ее родная мама лежит в больнице (о ее смерти девочке рассказать не решились). Сумма перевода: 10 тысяч рублей.

- Этот перевод по просьбе моего клиента сделал его отец, - пояснил адвокат Николай Золодуев.

Тем не менее прокурор попросила для Попова 13 лет колонии. И добавила:

- Прошу также не учитывать написанную им явку с повинной...

Оказалось, свое чистосердечное признание Попов написал в изоляторе, когда у следствия уже не осталось сомнений в том, что Ксения не пропала, а убита. По версии госовбинения, явка с повинной - это немножко другое.

Сам Попов настаивает, что он к тому времени давно уже решил для себя: надо сдаваться!

- Основным сдерживающим фактором было - я не знал, как я расскажу об убийстве дочери и теще, - заявил на суде бывший заммэра. - Так что осознание и раскаяние было гораздо раньше моего задержания.

Адвокат Золодуев добавил:

- Если бы мой подзащитный не рассказал следствию всех деталей, прямых улик против него не было. Следствие шло по ложному следу. Человек ведь говорит: я виновен и готов понести справедливое наказание. Но 13 лет?!

Защита настаивает, что Александру Попову нужно дать ниже низшего порога наказания (прописанное в УК наказание - от 5 до 15 лет). Адвокат вспоминает и о дочке Поповых.

- Ребенок потерял мать, а вы хотите, чтобы она еще и отца потерял? Единственное, о чем сейчас думает мой клиент: он хотел бы как-то общаться с дочерью, которая его безумно любит. Но опекун (бабушка, - Авт.) в их общении препятствует.

Кстати, потерпевшие (семья Ксении Поповой) подали к бывшему заместителю мэра иск о возмещении морального ущерба в общей сложности на 35 млн рублей. По 15 миллионов - матери убитой женщины и их общей дочери, еще 5 - бабушке Ксении.

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