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Звезды22 августа 2022 20:55

Располневшая Лайма Вайкуле без парика и иссохшая Алла Пугачева вышли в свет после сообщений о раке

Певицы пришли на премьеру в Риге
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Лайма Вайкуле и Алла Пугачева

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева впервые за долгое время вместе появились на публике. Певицы поразили поклонников внешним видом. Вайкуле сильно располнела и сняла парик, показав стрижку под мальчика. Что касается жены Максима Галкина, то она совсем иссохла.

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева без мужа и детей появились премьере в Риге. Певицы посетили показ Кирилла Серебренникова. Судя по всему артистки ведут на чужбине богемный образ жизни.

73-летняя Алла Борисовна и ее подруга приехали в столицу Латвии из Юрмалы, где живут с июля. Что касается Галкина, то он разгуливает по Варшаве. В Польше он прибыл на гастроли.

Певицы пришли на премьеру в Риге

Певицы пришли на премьеру в Риге

Фото: СОЦСЕТИ

Примадонна, как отметили поклонники, сильно сдала. Исхудавшая, она пыталась остаться неузнанной в толпе, набросив на голову капюшон. Алла Борисовна выбрала для редкого выхода в свет платье темно-синего цвета с поясом.

Вайкуле сменила головные уборы и парик на стрижку под ежик. Все вопросы о раке, который, как уверяли в ее окружении, вернулся, она игнорирует.

Сообщалось даже, что Пугачева специально переехала к любимой подруге в Латвию, чтобы поддержать в трудную минуту и быть рядом. Мол, Лайма прошла курс химиотерапии и сильно ослабла.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниАлла Пугачева: досье KP.RU