Максим Галкин раскрыл правду о суррогатной матери Елене Ширининой: "Она ни в чем не виновата"

Максим Галкин порядком устал от сплетен, которые в его адрес распускают злопыхатели Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин и Алла Пугачева растят близнецов Лизу и Гарри. Дети звездной пары появились на свет 18 сентября 2013 года. Их выносила и родила суррогатная мать. Долгое время сплетники твердили, что сурмамой детей является Елена Ширинина. На днях шоумен решил прояснить ситуация и раскрыл правду.

Максим Галкин порядком устал от сплетен, которые в его адрес распускают злопыхатели. Муж Аллы Пугачевой старается не реагировать на слухи. Однако на днях он все-таки прервал молчание.

Шоумен рассказал, что к нему обратились родственники Елены Ширининой. Женщину долгие годы называют суррогатной мамой, выносившей детей Примадонны и юмориста. 46-летний артист заявил, что Ширинина не рожала Лизу и Гарри.

По словам Галкина, женщина девять лет страдает от травли. Он призвал "прекратить преследование". "Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована. Кроме проблем и преследования эта слава ей ничего не приносит. Имейте совесть, прекратите подставлять человека", - негодует артист.

Он также поделился подробностями, после которых и Ширинину окрестили "срумамой детей Пугачевой и Галкина". Несколько лет назад Елену позвали на шоу под предлогом дать экспертный комментарий о суррогатном материнстве. Однако в эфире ведущие зачем-то намекнули зрителям на некую связь между женщиной и звездной парой.

"С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год. Моя семья уже привыкла ко лжи. У нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным", - возмутился Галкин.

Напомним, Елена Ширинина живет в Казани. Она появилась на телевидении один раз в 2013 году. Тогдашний ведущий программы "Прямой эфир" Борис Корчевников в авральном режиме собирал выпуск о детях Пугачевой. Нужны были спикеры. С Корчевниковым у Ширининой состоялся следующий диалог:

- Сколько детей вы выносили в рамках суррогатного материнства? - вкрадчиво поинтересовался ведущий.

- Двойню! - ответила гостья.

- А для кого, вы знаете?

- Да, знаю.

Этот диалог многие поняли так, как и хотели телевизионщики: блондинка из Казани - та самая сурмама детей Примадонны. В соцсетях на женщину обрушилась волна всеобщего внимания. Ей задавали неловкие вопросы, ругали, травили, выпытывали подробности. Елене ничего не оставалось, как написать открытое письмо, в котором женщина категорично заявила: "Я не была сурмамой для Пугачевой!"

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