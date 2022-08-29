Анекдоты: Бабушка подралась с внуком, доказывая ему, что мышь - животное, лайки - собаки, а ссылка - это Ленин в Шушенском

Объявление в газете.

«Нахожу край скотча. Недорого».

* * *

Мужик рассказывает жене:

- Ты не можешь себе представить, сколько с меня содрали в ресторане «Савой» за чашечку кофе. Но есть на свете справедливость.

- Что ты имеешь в виду?

- Когда я ехал домой, то по дороге обнаружил в кармане три серебряные ложечки.

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Отучил жену покупать книжки типа «Красота и здоровье», «Идеальная фигура за 2 недели», просто показав фото их авторов.

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Это так забавно, когда бабушка начинает учить маму жизни! Вот оно - возмездие!

* * *

Больные захватили психиатрическую лечебницу. Они требуют один доллар и миллион вертолетов...

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Если писать шпоры карандашом на сторублевых купюрах, то попытка отобрать шпору у студента приобретет вид вымогательства.

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- О, Леша пришел! Вот теперь будет чем заняться!

- Чем?

- Будем ждать, когда Леша уйдет.

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Новости шоу-бизнеса. Гарик Харламов по кличке Бульдог был покусан бульдогом по кличке Гарик.

О том, почему на самом деле плачут собаки

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Бабушка подралась с внуком, доказывая ему, что мышь - животное, лайки - собаки, а ссылка - это Ленин в Шушенском!

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- Почему в трансформерах нет женщин-роботов?

- Они долго собираются.

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- Почему всегда, когда я прихожу к вам и ем суп, ваша собака так странно смотрит на меня?

- Она на всех так странно смотрит, когда едят из ее миски.

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- Женщина, у вас там ребенок на детской площадке кричит!

- А чё случилось?

- Не знаю, но что-то серьезное. Он матом кричит!