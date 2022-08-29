Раскрыт секрет семьи Тепляковых: как вырастить ребенка-гения, разбор с экспертом

Путь к успеху Алисы Тепляковой, а теперь и ее брата Хеймдалля, сдавших ЕГЭ в 8 лет, вызывает массу вопросов у психологов и педагогов.

Путь к успеху Алисы Тепляковой, а теперь и ее брата Хеймдалля, сдавших ЕГЭ в 8 лет, вызывает массу вопросов у психологов и педагогов. Больше всего, конечно же, интересует чудо-методика. А вдруг ее можно широко применить в народном хозяйстве, и штамповать вундеркиндов на педагогическом конвейере? Отец детей, Евгений Тепляков, сакральными знаниями не делится, ограничиваясь лишь общими фразами. И это лишь подогревает интерес.

Мы решили попробовать вместе со специалистами реконструировать методику, опираясь как раз на эти общие фразы. И вот что у нас получилось.

«Явно выдающиеся способности»

Первый вопрос, на который нам предстоит ответить: а на конвейере – получится ли, если заложить в него любого другого ребенка? Иными словами: может, секрет в том, что Алиса – уникальный гений, так что ее природные таланты надо лишь развить и дать им раскрыться? В более мягкой формулировке тезис звучит так: «у нее просто хорошая память». Натренированная.

- Нельзя просто взять, и натренировать память, - говорит научный руководитель Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Катерина Поливанова, - Все равно вместе с памятью будет тренироваться и интеллект. Что у Алисы больше развивается в процессе методики - память, интеллект, воля… хочет ли она заниматься, мы не знаем, и я не берусь фантазировать. Но у девочки определенно выдающиеся способности.

Но даже с суперспособностями пойти на психфак МГУ в 10 лет не было правильным решением, считает специалист. Потому что знания – знаниями, а социализация (способность быть с другими людьми) с ними никак не связана.

- Обучение в МГУ или другом вузе требует далеко не только интеллектуальной подготовки, акцентирует Поливанова, - Это также общение со сверстниками, которым по 18 лет, самоорганизация и, наконец, решение задач, которые не имеют решения, определенного правильного ответа. Здесь требуется не просто интеллект, который, может, у неё действительно высокий, а некоторая личностная зрелость. Я в принципе не понимаю, зачем так опережать привычные темпы развития. Хороших результатов такого обучения я ещё не видела.

В зоне ближайшего развития

Евгений Тепляков не раз говорил об обучении в зоне ближайшего развития и ссылался на учение Льва Выготского. Но как именно это работает, никогда не объяснял.

СПРАВКА КП

Лев Выготский – психолог начала ХХ века. Активно сотрудничал с коммунистами в тот период, когда в моде был «русский космизм» - учение о построении «нового человека», который на пике развития даже покидает тело и существует единым духом. В основе его учения лежит понятие высших психологических процессов. Зона ближайшего развития – это знания и навыки, которые недоступны человеку сегодня, но станут доступны завтра. Ученые обращают внимание, что наследие Выготского изрядно вульгаризировалось и даже фальсифицировалось. Все пытались свести к «сверхчеловеку» а-ля Ницше. Практиком Выготский не был.

КОНЕЦ СПРАВКИ

- Выготский никакой конкретной методики или технологии не предложил, - говорит Катерина Поливанова, - Он вывел только общие подходы. Так, уровень актуального развития по Выготскому - это то, что ребёнок может сделать самостоятельно, без чьей-либо помощи. Есть недоступный для него уровень: помогай - не помогай, интеграл он не возьмёт. А есть зона ближайшего развития - то, что ребёнок может сделать в сотрудничестве со взрослым. Это как бы следующий шаг в его развитии. Когда Евгений Тепляков ссылается на Выготского, я понимаю, о чем он говорит, но как это выглядит на практике, совершенно непонятно. Потому что «зона ближайшего развития» - это общие слова.

Фаст-знания

Наконец, многие эксперты, полагаясь на слова Евгения Теплякова, видят залог успеха в скорочтении. Скорочтение, как и ранее обучение чтению – модная методика, которая активно продвигается частными «центрами развития». Если ваш ребенок уже в полтора года знает буквы, а в три читает без труда, успех у вас в кармане, говорят родителям.

Как говорит сам Евгений Тепляков, его дети уже в 6-7 лет дети читают со скоростью 300 слов в минуту. К слову, нормой для первоклассника считается 25-30 слов.

- Все зависит от того, что это за книги, какой там материал и для чего он ей нужен, - говорит доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук, - Читать быстро - это не всегда четко усваивать, выделять основные мысли. Слава богу, что ребенок быстро и много читает. Главное, чтобы впоследствии это количество переросло в качество.

С ним согласен и Владимир Поставнев, руководитель департамента психологии института педагогики и психологии образования МГПУ:

- Скоростное чтение само по себе не вредно. Вопрос в том, какой процент материала ребенок, действительно понял. Взрослый человек все-таки обладает опытом, системой знаний, у него уже сложились представления о различных явлениях, процессах. И в таком случае скоростное чтение, как раз позволяет быстро усвоить большие объемы информации. Насколько это эффективно для маленького ребенка - большой вопрос. Высока вероятность, что знания будут “книжными” и трудно применимыми в реальной жизни. Такое опасение высказывают многие специалисты.

Общие мнение психологов такое: нужно выбирать благополучие и счастливую жизнь ребенка, а не гонку за результатами, - подвел итог нашему небольшому консилиуму Владимир Поставнев.

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