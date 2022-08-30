Теперь доказано наукой: шоколад может снижать артериальное давление

Доказано, что какао может улучшать функцию сосудов и снижать артериальное давление. Фото: Shutterstock

КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Ученые из Университета Суррея и Королевского колледжа Лондона подошли к вопросу очень серьезно. Они организовали эксперимент по всем «золотым» правилам доказательной медицины. А именно: добровольцев разделили на две группы и в случайном порядке давали им либо изучаемое вещество, либо плацебо (пустышку). Кому что досталось, не знали ни участники испытания, ни наблюдающие за ними медицинские специалисты. Так проводятся двойные слепые рандомизированные исследования.

В течение 8 дней счастливчики получали на завтрак по 6 капсул с флавоноидами какао. По сути, это толченый шоколад, поясняет, комментируя результаты эксперимента, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Второй группе доставались точно такие же с виду капсулы плацебо.

Добровольцы измеряли свое артериальное давление, частоту сердечных сокращений и скорость пульсовой волны. Для этого им выдали персональные устройства. Измерения проводились в режиме: непосредственно перед приемом капсул, потом каждые 30 минут в течение первых 3-х часов. И далее с часовыми интервалами в общей сложности половину суток (12 часов).

ИТОГИ: И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО

«Наши данные подтверждают, что какао (имеются в виду какао-бобы, из которых состоит, в том числе, шоколад. - Ред.) может улучшать функцию сосудов и снижать артериальное давление. А также уменьшать жесткость артерий (то есть делать сосуды более эластичными, что крайне важно для здоровья. - Ред.)», - заключают авторы научной работы.

Если конкретнее, то эксперимент показал:

- самый ощутимый эффект наблюдался в течение первых 3 -х часов после приема капсул с толченым шоколадом;

- максимальное снижение артериального давления у добровольцев составило 8 мм рт. ст. для систолического («верхнего») и 7 мм рт. ст. для диастолического («нижнего»). Это очень значительный эффект, отмечают эксперты;

- воздействие флавоноидов какао оказалось очень мягким и естественным. А именно: давление снизилось лишь у тех, у кого было слегка повышено (до 127/85 мм рт. ст.).

Таким образом, произошла именно нормализация показателей. А не фармэффект, когда давление снижается у каждого, проглотившего таблетку, и, если оно уже было пониженное, то «вообще упадет прямо в плинтус», - отмечает Анча Баранова.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Какао точно не заменит таблетки от гипертонии!

Многих могут удивить показатели изначально «повышенного» давления у добровольцев. 127/85 мм рт. ст. - просто мечта для большинства граждан от 30-ти лет и старше. По статистике уже к 35-40 годам у каждого третьего, а среди мужчин у каждого второго у нас в стране артериальное давление держится выше 140/90. То есть налицо диагноз «гипертония».

Разгадка проста: авторы исследования прямо указывают, что приглашали добровольцев без сердечно-сосудистых заболеваний. То есть все это были здоровые люди, возраст от 20 до 44 лет. Ученым важно было отследить «чистый» эффект флавоноидов какао. Без пересечения с действием антигипертензивных лекарств.

Напомним, идеальным (на медицинском языке - оптимальным) считается давление не выше 120/80 мм рт. ст. При подъеме до 130/85 оно признается нормальным, но чуть хуже оптимального. Почему бы не приблизиться к идеалу с помощью какао-бобов, рассудили исследователи.

Авторам исследования важно было отследить «чистый» эффект флавоноидов какао. Фото: Shutterstock

Впрочем, врачи-кардиологи, лечащие пациентов с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, тоже хвалят шоколад. Опрошенные «КП» эксперты считают, что разумное количество этого лакомства (см. ниже «Вопрос-ребром») точно не повредит. Но! Конечно же, как и любые другие продукты, шоколад не способен заменить назначенные врачами препараты. Прекращать их прием нельзя ни в коем случае, подчеркивают эксперты.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько есть в граммах?

Известно, что в эксперименте ежедневная доза - 6 капсул - содержали 862 мг флавоноидов какао. Ни на одной плитке шоколада количество таких ингредиентов (это составляющие какао-бобов) не указывается. Поэтому специалисты, к которым обращалась «КП», затруднились сделать точный пересчет. Однако в среднем, по мнению врачей, полезно съедать 20-30 граммов шоколада в день, это два-три квадратика шоколадной плитки. Лучше - на завтрак. Либо выпивать чашку какао или горячего шоколада.

При этом стоит учитывать:

- горький шоколад считается полезнее, в нем выше концентрация ценных флавоноидов и меньше сахара. Поэтому нормой признается до 50 г в сутки;

- с молочным шоколадом нужно быть осторожнее людям с диабетом и лишним весом - учитывайте высокую калорийность и содержание сахара в таком лакомстве (цифры найдете на упаковке);

- горький шоколад не рекомендуется при заболеваниях поджелудочной железы. Также его нельзя есть натощак при гастрите, язве желудка и других заболеваниях ЖКТ.

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