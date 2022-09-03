Молодой самурай Накагава успел повоевать и с американской, и с Красной армиями.

Крошечный поселок Южный в Ики-Бурульском районе Калмыкии - словно точка, затерявшаяся в бескрайних степях. Дорога до Элисты, прорезающая степь, похожа на взлетную полосу. Именно в этом месте много лет назад совершил свою «последнюю посадку» летчик-истребитель, ас императорской армии Японии старший лейтенант Еситеру Накагава. Кавалер ордена Золотого Коршуна, сбивавший во время Второй мировой американские самолеты, а в 1945-м, во время последней кампании Советской армии, воевавший против СССР. Он приехал сюда в начале 60-х - японский летчик, называвший себя последним камикадзе, самураем. Растворился среди калмыков и прожил долгую и странную жизнь, а умер в 2017-м, когда ему было 96 лет, всего раз с 1945-го побывав в родной Японии.

Сеппуку и русский плен

Побывав в Японии спустя почти 60 лет после войны, Еситеру вместе с сестрой посетил могилу матери.

Сейчас в Южном не больше ста дворов, часть из которых заброшены, а когда-то здесь бурлила жизнь. Строить, а потом и обслуживать Чограйское водохранилище в 60 - 80-х сюда приезжали работяги со всей страны. Вот и Еситеру Накагава приехал на заработки. Работал трактористом. Местные окрестили Еситеру «дядей Сашей». Долгое время никто не знал о его удивительной судьбе. А сам ас императорской армии Японии не спешил рассказывать о себе.

- Мы знали, что он японец, что воевал. Но он был немногословным. Мой тесть, который в японской кампании участвовал, любил с ним водочки выпить - чего им было делить, - рассказал «КП» один из бывших приятелей японца Анатолий Петров.

Родился Еситеру Накагава в семье, где кроме него было еще 11 детей. Еситеру - старший. Когда началась Вторая мировая, он учился в летном училище, но, не окончив, пошел в 1941-м на фронт. Был храбр и отчаян. Закончилась война для него тяжелым ранением: американцы сбили самолет зениткой: осколок раздробил летчику бедро.

Еситеру оказался в Тойохара (сейчас это российский Южно-Сахалинск), но пробыл здесь недолго. 25 августа советские войска вошли в город - Еситеру Накагаве была прямая дорога в плен. Такого постыдного финала японский летчик и самурай допустить не мог. Лучше смерть, чем позор, решил Еситеру, достал танто - кинжал, который ему подарили, когда причисляли к клану самураев, и сделал себе сеппуку (или харакири, как называют этот обряд европейцы).

- Сеппуку нас обучали в летной школе, - рассказывал «дядя Саша», когда несколько лет назад «Комсомолка» приехала к нему в гости.

Правда, харакири оказалось неудачным. Советский военврач Олег Терентьев, чье имя самурай помнил всю жизнь, спас его.

Почти восемь лет Еситеру провел в плену и на поселении. Хабаровск, Новосибирск, Томск… Когда он жил уже в Канске Красноярского края, влюбился в местную девушку Таню Горбачеву. Из-за нее и не уехал на родину: в 1953-м бывшему военному летчику разрешили вернуться в Японию, но он решил остаться в СССР. Здесь у него была любовь, а там, как думал, ждал позор. Боялся, что на смех его поднимут за то, что рука при харакири дрогнула. Бесчестье это для самурая.

Выйдя из лагеря для военнопленных, взял имя Садао и вместе с молодой женой поехал в Узбекистан. Там у пары родились двое детей - дочь Галя и сын Леня. Ими занималась Татьяна, а муж-японец колесил по стране, подряжаясь то тут то там на сезонные заработки. Из кресла пилота пересел на трактор.

А потом семья распалась.

- Что-то не заладилось, - как бы оправдывался японский летчик в давнем разговоре с «КП».

Люба-любовь

Садао продолжил колесить по стране, пока не осел в калмыцком селе Южное.

Здесь японец обзавелся новой семьей. Его будущая жена Люба Завгородняя была гораздо моложе своего избранника. Говорят, немногословный японец ее очаровал. А самурай не побоялся ответственности за троих детей, которых Люба растила одна: дочь и двоих сыновей.

- Жили они хорошо, мирно. Никогда не ссорились, хотя баба Люба - женщина своевольная, - улыбается глава Чолунхамурского сельского поселения Батр Манджиев. - Я был школьником, а «дед Саша» тогда строил плотину. Рыбак заядлый. Как его дежурство, так он обязательно удочку с собой брал. А вообще был большим трудягой, скромным, но в то же время в нем чувствовался железный стержень.

Жил Еситеру в калмыцком селе как все - работал, с мужиками соседскими рюмашки иногда опрокидывал, гусей разводил.

- У него много их было. Ох, он обожал гусей! - с улыбкой вспоминает соцработик Петимат Хаджимурадова.

«Мама знала, что я живой»

Люба так горюет о муже, что ни с кем не хочет говорить о нем.

А в 2004 году к «дяде Саше» пришла слава. Глава местного сельсовета убедила Садао, который ни разу с окончания войны не был на родине и считался там погибшим, отправить запрос в общество «Военные мемориалы». И он написал: «Я, Накагава Садао, офицер, летчик-камикадзе японской армии. С 1941 года воевал на Филиппинских островах против США, с января 1945 года - против Советского Союза на Сахалине, сбил 18 вражеских самолетов противника, был награжден государственными наградами Японии. В августе 1945-го был пленен советскими солдатами, освобожден в 1949 году. После освобождения остался жить в Советском Союзе...»

Так о чудесном воскрешении земляка узнали японские журналисты. Они же помогли найти его братьев и сестер. «Дяде Саше» даже пришлось сдать тест ДНК, который подтвердил: он - тот самый летчик-истребитель Еситеру Накагава, чье имя в Японии было высечено на камне братской могилы.

О нем стали писать статью за статьей, и спустя время русско-калмыцкий японец поехал на родину. Там его встречали как самого почетного гостя, и никто даже не намекнул на неудавшееся харакири - зря он боялся. Жители Саппоро вышли на улицы встречать его с растяжками в руках: «Еситеру, добро пожаловать домой!»

- За мной сестра приехала, - рассказывал в 2014-м «Комсомолке» бывший самурай. - Мы на могилу матери съездили. Она до последнего не верила, что я умер. Знала, что живой.

Но пробыв 12 дней в Японии, Еситеру уехал обратно в свое калмыцкое село, в степи. Уж очень к России прикипел, да и язык японский за столько лет он почти забыл.

«Сожгла его фото»

По словам Батра Манджиева, «дядя Саша» ушел из жизни тихо во сне в 2017 году. Глава сельской администрации до последнего поддерживал с ним связь: часто приезжал в гости и всегда с гостинцами - консервы, крупы, макароны, чай, масло, сахар.

- Все принимал с благодарностью, - говорит друг семьи. - «Самое страшное - голод», говорил.

В последние годы он передвигался с ходунками - возраст взял свое. Пришлось отказаться от любимой рыбалки.

- Как же за ним ухаживала баба Люба! Как за ребенком! Она очень его любила! -рассказывает соцработник Петимат Хаджимурадова.

После смерти мужа, говорят местные, характер у бабы Любы стал еще своенравнее. Телефоном сотовым она не пользуется. В дом никого не пускает.

- Живет тихо, гусей в хозяйстве теперь нет, - говорит Петимат. - А еще она часто вспоминает своего Садао. И тут же начинает плакать. Все старые фото Садао Люба сожгла. Во всяком случае, она сама так говорит.

Пару лет назад на могилу военного летчика приезжали японцы. Люба показывала им место, где покоится ее супруг. А потом общество дружбы Калмыкии и Японии установило там гранитный памятник.

Кстати, у Садао не только несколько имен, но и две даты смерти.

- Так вышло, что на кресте, установленном после похорон, дата смерти была указана неверно. Не знаю, почему так вышло. Но на памятнике уже правильная дата, - объясняет председатель общества Олег Куберлинов.