Раскрыта предпоследняя тайна пирамиды Хеопса

К пирамиде подходил один из рукавов Нила.

Пирамида Хеопса, она же Хуфу, она же Великая пирамида считается чудом света – последним сохранившимся до нашего времени из семи имевшихся.

Ее строили примерно 20 лет. А то и все 23 года. И построили между 2560 и 2540 годами до нашей эры, высотой в 146 метров. Сейчас осталось 139 метров – остальное осыпалось.

Многие считают, что древним египтянам помогали инопланетяне. В крайнем случае – представители более развитой цивилизации. Например, выходцы из Атлантиды. Однако ученые всё больше убеждаются, что в строительстве циклопических сооружений в Гизе не были использованы какие-то сверхъестественные технологии – помогала местная природа. Конкретно вода – её высокий уровень воды в реке Нил.

Нил был столь полноводным, что позволил создать и наполнить искусственный водоем – так называемый бассейн Хуфу - и подвозить по нему необходимые материалы прямо к строящейся пирамиде. Ученые из Франции, Китая и Египта, большой группой которых руководил Кристоф Морандж (Christophe Morhange) - профессор Европейского исследовательского и образовательного центра в области экологических геонаук (European Center for Research and Teaching in Environmental Geoscience in Aix-en-Provence) сообщили об этом в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Геофизики определили, как менялся уровень воды в Ниле последние 8 тысяч лет. Извлекли керны – пробы грунта, нашли донные отложения и таким образом обнаружили высохшее сейчас русло. Во времена Древнего царства, как раз тогда, когда шло строительство пирамид, русло было заполнено водой. Вместе с бассейном. А это и позволяло доставлять на стройплощадку и облицовочные известковые блоки, вырубленные в карьерах на другом берегу Нила, и более тяжелые гранитные, которые добывали дальше – примерно за тысячу километров от плато Гиза.

В 2013 году в пещере, расположенной рядом с руинами порта Вади-аль-Джараф на Красном море - одного из самых древних в мире, археологи из Египта и Франции, обнаружили припрятанные кем-то папирусы, в которых был описан именно такой способ доставки.

Папирусы представляли собой дневники, которые вел некто Марет. Он был эдаким прорабом, курировавшим часть работ по возведению пирамиды Хеопса. Марет указывал, что блоки возили по воде на лодках. Известковые – весом по 2,5 тонны каждый клали - по одному, транспортировка занимала 2-3 дня. Для гранитных блоков связывали несколько лодок — устраивали нечто вроде плота.

Блоки втаскивали по наклонной плоскости. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И самое главное: из записей «прораба» следовало, что лодки причаливали к самому основанию строящейся пирамиды. Кстати, вскоре известный американский археолог-египтолог Марк Ленер (Mark Lehner ) обнаружил следы, оставленные водой, подходившей к пирамиде. Но считал, что она наполняла некий специально прорытый подземный канал, а не пересохший проток, как теперь выяснилось.

Дневник «прораба».

Кстати, обнаружение следов водоемов, которые были использованы в строительстве пирамиды Хеопса, подкрепляет наиболее распространенную версию, объясняющую, каким образом древние египтяне втаскивали подвезенные блоки. Многие серьезные ученые полагают, что инженеры фараона все-таки применяли наклонные плоскости — насыпали из песка пандусы, по которым и волочили эти самые блоки, возможно, с применением катков, шкивов и веревок. Руины одного из таких пандусов нашли исследователи Французского института восточной археологии в Каире (French Institute for Oriental Archaeology in Cairo) и Ливерпульского университета (University of Liverpool).

Пандус был насыпан примерно 4500 лет назад. Как раз тогда, когда египтяне и сооружали пирамиду Хеопса. Он позволял втаскивать тяжести на высоту, преодолевая уклон в 20 процентов. Подробнее об этом в нашем материале.

ИТОГО

Тайна появления пирамид именно там, где они сейчас находятся, пожалуй, раскрыта – удобно было строить.

Осталось понять последнее – зачем их всё-таки возвели. Только для того, чтобы похоронить фараонов? Сомнительно. Ни одного фараона ни в одной пирамиде найдено не было. Равно, как и признаков того, что они там когда-то были.

А В ЭТО ВРЕМЯ

