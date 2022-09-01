С Горбачевым пока не торопятся проститься

Вспоминают Михаил Сергеевича и в Горбачев-фонде. Его портреты перетянуты траурной лентой, под ними красные гвоздики… и все Фото: Иван МАКЕЕВ

Десятки и сотни общественных деятелей, политиков, звезд высказались сегодня о роли Михаила Горбачева. Социальные сети превратились в одну длинную поминальную ленту. Вспоминают Михаил Сергеевича и в Горбачев-фонде. Его портреты перетянуты траурной лентой, под ними красные гвоздики… и все. Пробок у здания на Ленинградском проспекте нет. Как нет и очереди из желающих почтить память бывшего лидера страны хотя бы парой гвоздик. Нет и стихийного мемориала, который зачастую устраивают почитатели того или иного погибшего политика.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В самом фонде уже заявили, несмотря на смерть Михаила Сергеевича, работу он продолжит. По крайней мере пока. Что будет дальше - решение примут позже.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

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