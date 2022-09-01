Отчаянный шаг Зеленского: Зачем диверсионные группы Киева пытались захватить Запорожскую АЭС

Вместо соблюдения режима тишины в интересах делегации МАГАТЭ, которая вознамерилась посетить Запорожскую атомную электростанцию, решили ее, АЭС, атаковать. Фото: REUTERS

Никогда такого не было - и вот опять. Украина нарушила договоренности. Невероятно. Вместо соблюдения режима тишины в интересах делегации МАГАТЭ, которая вознамерилась посетить Запорожскую атомную электростанцию, решили ее, АЭС, атаковать.

Да как атаковать! Как в кино. Ну или как в жизни, если ты Гостомельский богатырь. Десант в тыл врага - что может быть лучше, если твоя цель - сорвать визит специалистов на станцию, к которой приковано внимание всего мира. И все происходящее вокруг нее рассматривается под микроскопом.

Воздушных средств доставки десанта у Украины нет, поэтому незалежные Силы спецопераций отправили в Энергодар с одной стороны - на лодках, с другой - на двух баржах. В чем был замысел этой операции?

Разумеется, Киев сегодня не очень заинтересован в том, чтобы на территории АЭС присутствовали иностранные специалисты, способные зафиксировать, кто ведет обстрелы вблизи и непосредственно по самой станции. Не случайно российская сторона настояла на том, чтобы в состав миссии были включены эксперты по баллистике, способные отличить «обстреляли сами себя» от террористических ударов с той стороны Днепра (что пока под контролем Киева).

Попутно специалисты могли бы выявить массовые нарушения в технологической цепи АЭС, которые появились задолго до прихода России. Если точнее - ровно в тот момент, когда Киев решил отказаться от российского топлива в пользу проектных сборок американской Westinghouse Electric. К модернизации станции под этот «апгрейд» есть большие вопросы. Как и к хранению отработанного ядерного топлива. А там, глядишь, вскрылись бы планы по созданию какой-нибудь «грязной бомбы», которые даже самой предвзятой делегации замолчать было бы сложно.

Выход один - Киеву нужно было контролировать работу МАГАТЭ ровно в тех рамках, которые выгодны Украине. То есть либо захватить АЭС, либо сорвать визит специалистов. Такой отчаянный шаг командования Зеленского в попытках скрыть правду об обстрелах от европейского сообщества.

…Первые 60 диверсантов на рассвете высадились на семи скоростных моторных лодках к северо-востоку от электростанции. И под прикрытием артиллерии, которая с той стороны Днепра обрушила огонь на Энергодар, ринулась на штурм объекта. В эти же минуты из Никополя (подконтрольный Киеву) вышли две баржи с основными силами противника и боекомплектом, которые должны были подойти к причалу ЗАЭС аккурат к захвату станции. Разумеется, в сложившихся условиях Россия вряд ли развернула бы масштабные боевые действия на территории атомной электростанции на глазах у миссии МАГАТЭ.

Но что-то пошло не так. Штурмовики были блокированы и по большей части уничтожены. В их разгроме участвовали и подразделения Минобороны, и отряды Росгвардии, и авиация, и артиллерия. Рискну предположить, что передвижения диверсантов отслеживались с самого начала и их пропустили ровно до того места, где группу удобнее всего было ликвидировать.

Две баржи с основными силами были потоплены и покоятся на дне Днепра. Минобороны России заверило, что, несмотря на провокации Киева, контролирует ситуацию на АЭС и готово обеспечить безопасность экспертам МАГАТЭ. Да и сама миссия выявила желание продолжить свой путь в Энергодар. Спецоперация, которая, как поговаривают, готовилась при активном участии британской разведки Ми6, провалилась.

Как сказали бы российские десантники, совершившие в феврале беспрецедентную высадку на аэродроме Гостомель под Киевом, «учитесь военному делу настоящим образом». Памятники автору этого изречения, впрочем, на Украине давно декоммунизированы.

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