Евгения Медведева и Даня Милохин во время прокатов на «Ледниковом периоде» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти выходные в эфир выходит шоу «Голос.60+», где бабушки и дедушки снова споют шлягеры на суд авторитетного жюри (Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Игорь Корнелюк и Александр Малинин).

А чуть позже начнутся съемки одного из самых популярных и заметных телепроектов, связанных со спортом и любовью — «Ледниковый период». Ранее продюсер и демиург шоу Илья Авербух признавался, что, скорее всего, продолжению хайповой программы быть. А вот теперь эту информацию открыто подтвердил и блогер Даня Милохин, ставший открытием прошлого сезона ледового шоу. Тиктокер признался, что в какой-то момент хотел сбежать с проекта.

Продюсер и демиург шоу Илья Авербух Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Я понимал, что уже конец, завтра-послезавтра мы снимаем последние два шоу, а зачем мне это доделывать? — рассказал Даня в беседе на подкасте Насти Ивлеевой. — Были мысли просто слинять. Просто, никому не сказав, исчезнуть. Потому что я устал, устал от того, что куча людей что-то хотят постоянно.

Более того, Милохин заверил, что почти составлен список участников нового, девятого сезона шоу.

— И сейчас он [Илья Авербух] меня опять позвал, и я опять согласился, — удивил признанием Даня. — Там будут Юля Гаврилина (тиктокерша), Валя Карнавал (блогер, актриса сериала «Отпуск» и участница шоу «Звезды в Африке»). Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звездный состав.

Ранее Илья Авербух не исключал участия в шоу рэпера Моргенштерна и сестер Дины и Арины Авериных — талантливых фигуристок и близняшек.