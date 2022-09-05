Элла Памфилова: Мы никогда с президентом не обсуждаем - какими должны быть результаты выборов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Элла Александровна, незадолго до выборов (и это уже давно сложившаяся традиция) - вы встречались с Владимиром Путиным… А можете нам тайну открыть? О чем вы все-таки секретничали на этот раз с Владимиром Владимировичем?

- Вы знаете, наверное, не было бы у нас вот таких доверительных обсуждений самых острых, насущных вопросов, если бы я - «по секрету всему свету» - ходила бы и хвасталась – а вот мы с президентом обсуждали то-то и то-то.

- А может прозвучать фраза - «ожидаются такие цифры»? Или - без цифр?

- Ой, что вы, ни разу от Президента я не слышала ничего подобного!

- Поэтому и спросили

- Никогда мы не обсуждали никаких цифр или « результатов», которые ожидаются. Встречи с Президентом – это не гадание на кофейной гуще, а глубокий и предметный разговор о развитии избирательной системы в стране. Он поставил цель, которая отвечает моим внутренним убеждениям, что выборы должны быть честными и открытыми, и я этому следую.

- И о чем же тогда говорите?

- Поверьте, это вопросы, которые касаются каждого жителя страны. В первую очередь, Президент всегда интересуется, чем помочь, и какие меры с нашей стороны предпринимаются, чтобы выборы проходили достойно, без нарушений и злоупотреблений административным ресурсом. Но бывает, обсуждение выходит за пределы непосредственно выборов и затрагивает другие важные проблемы, которые волнуют людей: будь то приоритеты в обеспечении занятости, в предоставление помощи тем, кто живет в самых сложных условиях, или какие-то другие «горячие» вопросы, связанные с проведением голосования в условиях природных пожаров, наводнений или пандемии.

Понимаете, ведь когда мы проводим выборы, пока готовимся к ним - хотим того или нет, - происходит концентрация умонастроения людей, как квинтэссенция всей их повседневной жизни… Со всем тем, с чем наши граждане сталкиваются. Конечно, сейчас все уровни власти работают более оперативно, и стали внимательнее к людям, но тем не менее, встречается и бюрократизм, и равнодушие, и чванство со стороны некоторых чиновников, или депутатов, или тех, кто пытается баллотироваться на посты руководителей – поселка, города, или даже региона. Они вдруг в последний момент вспоминают о том, что им надо избираться. А до этого просидели где-то там – раньше за границей, сейчас - в столицах, и вдруг спохватились… А дороги-то - в колдобинах, крыши не чинены, с людьми давно не встречались. И вот начинается суета. И люди все это чувствуют, на себе ощущают, и в ответ требования ко всем уровням власти возрастают. Вот это время, нынешнее время, оно сейчас всех проявит - кто чего стоит по большому счету.

- Некоторые западные «сценаристы», извините, надеялись, что военная спецоперация расколет общество, что люди отвернутся от верховной власти и так далее. Тем не менее, вот начиная с февраля рейтинг Путина идет неуклонно вверх. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, каким образом растущий рейтинг президента повлияет на избирательную кампанию?

- Я бы сказала о главном. Наши люди в основе своей - нормальный здоровый народ. А народ никогда не отвернется от России, потому что он и есть Россия! И тем более на фоне чудовищной несправедливости к нашей Стране со стороны проамериканских стран Запада, которые сбросили с себя все маски благопристойности, и даже не скрывают, что намерены уничтожить Россию. В этих условиях происходит небывалая консолидация общества вокруг Президента - в стремлении отстоять, защитить свое Отечество. Естественно, это, и в том числе рейтинги, влияют на выборы.

Элла Памфилова рассказала о подготовке к выборам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эта избирательная кампания очень отличается от всех предыдущих. При том, что в целом довольно высок уровень конкуренции, проходит она в спокойной, уважительной атмосфере.

Ответственность, уверенность и достоинство, которое проявляют, за единичным, ничтожным исключением, наши партии и политики - это дорогого стоит. Несмотря на серьезные идеологические, политические, социально-экономические и другие различия, они едины в главном – в желании отстоять политический, культурный и экономический суверенитет России, нашу систему ценностей, нашу историю, наши традиции. И все способствуют консолидации общества! Именно в этом состоит настоящая гражданская - патриотическая - позиция.

С другой стороны, наши избирательные комиссии проявили максимальную доброжелательность и внимание к участникам предвыборной кампании.

В результате - у нас рекордно низкое число отказов в регистрации, высокая конкуренция, и минимальное количество жалоб.

- Нет отказов кандидатам?

- Доля отказов кандидатам в регистрации как никогда низкая, там буквально - на уровне одного-двух процентов. На этот раз партии, как никогда, очень ответственно и грамотно подошли к выдвижению кандидатов.

А уже право выбора - за избирателями.

Мы же со своей стороны постарались сделать все возможное, чтобы голосование для наших граждан было удобным и доступным, чтобы, с одной стороны, была обеспечена тайна свободного волеизъявления, а с другой – прозрачность всех процедур для контроля со стороны наблюдателей.

Знаете, вот для меня каждый день какие-то откровения. Как никогда, самыми лучшими человеческими качествами открылись мои многочисленные коллеги по системе. У нас же под миллион членов избирательных комиссий, представляющих полный срез общества, это же не чиновники – их в комиссиях небольшая доля, это и не вертикаль какая-то управленческая. В них – не менее половины представителей всех ныне действующих партий, остальные - из разного рода общественных организаций, объединений жильцов и др. То есть, полный социокультурный, политический, национальный, религиозный и иной срез общества.

Т.е., какое общество, такие и комиссии. И такой уровень ответственности, такой уровень самоотдачи, поддержки и внимания - и ко всем участникам избирательной кампании, и друг к другу…

И сегодня, как никогда, помимо непосредственной работы в комиссиях, очень многие проявляют себя в качестве волонтеров, людей, которым не все равно, что происходит вокруг. Подчас, и совсем немолодые, и обремененные семьями с детьми, получающие далеко невысокую зарплату, мои дорогие женщины-коллеги идут после работы в госпиталь, или собирают посылки детям Донбасса, или занимаются иной благотворительностью, помогая тем, кому сейчас сложнее всего.

А какое мужество проявляют, как члены комиссий, когда доставляют в труднодоступные районы бюллетени для голосования – на вертолетах, вездеходах, лодках и даже тракторах!

Надежные и великодушные, ответственные и самоотверженные – они и есть хребет, костяк системы. Порой, сердце щемит, когда видишь и знаешь, как им достается…

В регионах решают сами - сколько дней голосовать

- В этом году можно будет голосовать снова 3 дня. Почему?

- Потому что закон позволяет теперь это делать, потому что избирателям это пришлось по душе. Но в этом году, поскольку выборы региональные, мы предоставили такую возможность и право нашим регионам самим определять, в зависимости от ситуации (не только эпидемиологической), как им удобно…

- 9-10-11-е.

- …каков запрос от людей. Поэтому, в ряде регионов приняли решение наши коллеги голосовать 3 дня, в некоторых - 2 дня, а в целом ряде регионов голосуют 1 день. То есть картина разнообразная, каждый регион решал так, как ему целесообразно.

- То есть это вилка – 9, 10, 11-е?

- Да, это девятое, десятое и одиннадцатое сентября.

В этом году можно будет голосовать снова 3 дня Фото: Иван МАКЕЕВ

«Повышение явки избирателей? Нет, это - не наше дело»

- Обывательский вопрос, вы уж нас простите, Элла Александровна. А с вас за явку спрашивают?

- А что это такое?

- Сейчас объясним, Центризбирком должен организовать выборы, проследить, чтобы все было по закону, правильно – комиссии, наблюдатели и так далее. Но вот вдруг - маленькая явка. Могут предъявить претензию какую-то и сказать: что же вы явку нам не обеспечили?

- Нет, это не входит в наши обязанности. Никогда впрямую мы явкой не занимались, и никто от нас не требует. Это дело…

- Избирателей.

- Нет. Избиратели реагируют на то, насколько интересная кампания, насколько она конкурентная, насколько интересны сами кандидаты и их программы.

Работать на явку – это, в первую очередь, должны сами партии и кандидаты, это в их интересах, чтобы привлечь на выборы своих сторонников.

Центризбирком никогда не занимался непосредственным повышением явки на выборах, это не наше дело. Но тем не менее, косвенно мы можем влиять на явку - с помощью информирования избирателей. Чем оно интереснее и шире, тем больше избирателей проявят интерес и могут прийти проголосовать. На явку также косвенно могут влиять наши усилия по расширению возможностей избирателей и доступности избирательной системы.

- А вот еще бывает - голосование с призами.

- Избирательные комиссии ни в коем случае этим не занимаются. Инициаторы могут быть разные, но только не комиссии, и категорически не разрешается проводить всякого рода побочные мероприятия там, где проходит голосование. Там, где происходит голосование, где расположены помещения для голосования, никаких подобных мероприятий быть не может.

Запрещено.

- Ну, буфетики, самодеятельность выступает. А чего здесь такого?

- Ну, буфеты – естественно, буфеты с пирожками – это уже «святое»! Музыка играет. Это тоже - семья идет, как на праздник.

- А если пиво продают, можно?

- Я по пиву точно не специалист.

«Безопасность на участках - прежде всего»

- А что касается безопасности - при очном голосовании на избирательных участках: обеспечение порядка, рамки, охрана. ЦИК к этому имеет отношение?

- Ну, конечно.

Во-первых, если это федеральные выборы, то на уровне правительства всегда издаются постановления, если региональные, то на уровне региона - когда обязывают соответствующие структуры, правоохранительные органы, - каждый отвечает за свое. Свет чтобы был там, вода, транспорт, рамки были, соблюдались правила безопасности. У каждого ведомства своя зона ответственности. А мы, как организующие выборы, все координируем и держим под контролем.

Собираемся вместе с этими ведомствами, смотрим, какая у нас оснащенность стационарными рамками? Если не хватает - просим принять меры.

То есть, это нормальный процесс для нас - очень важный и очень серьезный.

Мы, все-таки, выборы проводили и в пандемийные годы, и тоже, санитарная эпидемиологическая безопасность была на высоте, мы с коллегами ее обеспечили.

- Выборы в Госдуму, а до этого - голосование по поправкам в Конституцию.

- Да, наша система здесь сработала очень эффективно.

Но я хочу особо заметить - мы живем в такое время, когда надо все равно быть бдительными. Надо быть внимательными.

Да, вот Москва - благополучная. Во многих регионах, не считая приграничных, люди живут обычной жизнью и - да, никто ничего не замечает. Но это не значит, что надо быть расхлябанными, надо быть все равно сейчас ответственным гражданином. И очень внимательно смотреть, что вокруг тебя происходит, это всегда не помешает.

Председатель Центризбиркома в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

«После голосования - работа над ошибками»

- А вот где на местах ожидается традиционно самая сложная ситуация, какие регионы у вас - проблемные?

- Вот прям сейчас я вам все это так и выдала. Зачем же я буду - заранее клеймить тот или иной регион?

- А вы как их называете - сложными? Есть ли какой-то термин специальный? Трудновоспитуемые…

- Количество проблемных регионов существенно уменьшилось. Тем не менее, еще остаются те, где нас, скажем, не удовлетворяет, не устраивает то, как там идет избирательная кампания. Где-то мы видим, что применяется административный ресурс, где-то - наши коллеги из избирательных комиссий не дорабатывают. Но мы, зная те или иные слабые места, не просто держим ситуацию на контроле, а стараемся сработать на предупреждение, недопущение возможных нарушений.

Знаете у нас как? Вот заканчивается избирательная кампания, и на другой день, мы только дух перевели - и уже готовимся к следующей.

А начинаем - с работы над ошибками.

- А это как?

- Смотрим, где были провалы, где дров наломали, какие косяки произошли.

И ещё - стараемся делать прогнозы, а что ожидать и от кого в следующий раз?

А вообще, если так, по-хорошему - мы всех на местах предупредили. Действуем четко, по закону. И очень серьезно. Мы уже заранее видим, где слабые места. Есть вещи, которые нас настораживают, - работаем. Я думаю, если что - никому мало не покажется, каждый получит свое. Некоторые, отставшие от жизни, не чувствующие время, не боятся пока - им так кажется, что сойдет с рук. Не сойдет, сразу предупреждаю.

- Ещё на думских выборах в некоторых регионах мы наблюдали протестное голосование. Ну, допустим, когда люди, совершенно далекие от коммунистов, никогда их не поддерживают, вдруг начинают голосовать за эту партию. Мы говорим условно.

- Ну, это всегда было и есть.

- Как вы к этому явлению относитесь? Насколько оно вообще типично для России?

- Оно типично для России, как и для любой нормальной страны.

Ну, а что касается нас… Если люди голосуют таким образом, значит, где-то на каком-то уровне начальники недорабатывают, люди до них не достучались - со своими бедами, с проблемами.

Поэтому, я думаю, как мы работаем над ошибками, так и нашим местным руководителям - от поселкового совета до районной и областной администрации надо делать выводы - что произошло, почему люди отвернулись, что за непонимание возникло, кто этим воспользовался и в каких целях.

Самая уязвимая в этом смысле - социальная сфера, она и самая горячая. Если где-то проспали, значит, имейте в виду, «оппоненты» этим воспользуются, будут спекулировать на этом. А чем это потом обернется и как это повернется - это может быть очень серьезно. Поэтому я считаю, что каждый на своем месте должен работать, и тем более очень важно, чтобы была вот эта постоянная обратная связь с людьми - не врать, не обманывать. Можешь – сделай, не можешь – скажи: ну, давайте вместе попробуем. Быть честными. И все время находиться в гуще людей. Я считаю, это должны делать и депутаты, и начальники, руководители любого уровня. Тогда и протестные настроения если и будут, то в гораздо меньшей степени. Естественно, всегда есть группы людей, которые чем-то недовольны, но с ними тоже надо уметь разговаривать.

Вы знаете, мы же первопроходцы по многим направлениям. А что такое новая, неизведанная дорога? Она прокладывается, в том числе, методом проб и ошибок. Главное, уметь их во-время анализировать, исправлять и двигаться дальше.

* * *

- Ваши любимые поэтические строки?

- Сегодня я прочту Евгения Евтушенко…

Достойно, главное достойно

Любые встретить времена,

Когда эпоха то застойна,

То взбаламучена до дна.

Достойно, главное достойно,

Чтоб раздаватели щедрот

Не довели тебя до стойла

И не заткнули сеном рот.

Страх перед временем – паденье,

На трусость душу не потрать,

Но приготовь себя к потере

Всего, что страшно потерять.

И если все переломалось,

Как невозможно предрешить,

Скажи себе такую малость:

«И это надо пережить…»

(1976 год)

Элла Памфилова ответила на главные вопросы о грядущих выборах Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА ГЛАВА ЦИК

О том, где и кого будут выбирать

- В 14 регионах России пройдут прямые выборы глав регионов. В 6 регионах у нас выборы в Законодательные собрания. А в целом в 82 регионах - из 85 - избирательные кампании разного уровня. Например, муниципальные выборы в столицах. То есть, это такая полномасштабная избирательная кампания.

Об иностранных наблюдателях

- На предстоящих выборах иностранные наблюдатели не предусмотрены. Согласно международным обязательствам, у нас иностранные наблюдатели могут присутствовать только на выборах федерального уровня - когда избирают депутатов Госдумы или Президента России. А в сентябре - выборы региональные. Практики приглашения наблюдателей на выборы такого уровня нет нигде в мире.

Об отражении кибератак

- С июня 2022 года по сей день на интернет-ресурсы Центризбиркома, в первую очередь, на сайт ЦИК, было совершено свыше 26 тысяч кибератак. Подобные атаки были и раньше, но мы научились работать в этих условиях.

Что касается Государственной Автоматизированной Системы – (ГАС "Выборы"), то она абсолютно неуязвима, так как функционирует без подключения к сети Интернет. И ее аналог - наша новая цифровая платформа - тоже будет полностью автономна от глобальной сети.

ВОПРОС - ОТВЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Про честность электронного голосования

- Как простому избирателю можно доказать и проверить честность электронного голосования?

Э. Памфилова:

- Мы делаем все возможное для того, чтобы повысить доверие к этой новации – дистанционному электронному голосованию.

Во-первых, в этом году предоставили широкий набор технических инструментов для наблюдателей -гораздо шире, чем раньше.. Заранее попросили все партии: делегируйте айтишников, которым доверяете как специалистам, но в то же время верите им как честным людям. Мы им предоставим возможность тотального контроля над всеми процедурами онлайн-голосования. И смотрите, чтобы они держали эту систему под полным наблюдением.

Таких инструментов сейчас более чем достаточно.

В целях достоверности и корректности голосования у нас предусмотрена многоступенчатая процедура . Авторизация, аутентификация, анонимизация и так далее..

И любой зарегистрированный человек может проверить свой голос на едином портале госуслуг или на мос.ру Если избиратель интересуется этой темой, то мы будем рады, если он придет в качестве наблюдателя - на региональную платформу ДЭГ в Москву или к нам на федеральную. Пожалуйста, ЦИК открыта для этого.

Я горжусь тем, что мы «Мобильный избиратель» ввели, что у нас QR-кодирование есть, видеонаблюдение, что система стала прозрачная - значит, мы идем вперед. Вот эта вся техника – это же не ради техники. Создавая прозрачность, мы даем людям возможность больше контролировать процесс голосования. И мы говорим: приходите. Не верите? Приходите, проконтролируйте, мы только вам спасибо скажем.

Почему мы так осторожно внедряем дистанционное электронное голосование, при том, что есть большой запрос, особенно от молодежи?

Да потому, что двигаемся мы вперед настолько, насколько нам позволяет достигнутый уровень безопасности системы, и уровень доверия к ней со стороны всех участников избирательного процесса.

ДОСЛОВНО

«Не покупайте билеты на «артистов - оборотней»

- Элла Александровна, сейчас в обществе (конечно же, среди избирателей) идёт дискуссия - как мы должны относиться к тем, кто, мягко говоря, разошёлся во взглядах с большинством - с теми, кто остался с Россией и в России, а не поспешил уехать за границу?

- Конечно, дело добровольное, но разве граждане не должны осознавать ответственность за спонсирование артистов-«оборотней», которые зарабатывали в России деньги, а потом, когда стало выгодно, стали обливать нашу Страну грязью на всех международных площадках, пытаясь угодить Западу? Более того, когда заработанные здесь деньги направляются ими на поддержку тех, кто потом издевается над мирными жителями Донбасса и нашими пленными военнослужащими?

А теперь, когда их выставили пинком под зад из всех западных «прихожих», они вновь желают здесь подзаработать. Наши ребята кровь проливают за Правду, за Победу над современным нацизмом, за нас в том числе, за Россию.

Разве мы не должны - каждый, как может, какую-то долю своей ответственности нести, и хотя бы минимальный вклад вносить? Ничего особенного: то, что ты можешь.

Я бы так сказала: не надо их травить. Но наше великодушие не должно превращаться в бесхребетность и беспринципность.

Вот я (не буду называть конкретно) никогда больше не пойду на концерт группы, песни которой вчера мне нравились. Вроде, и песни те же, а душа их перестала воспринимать. Почему? Да потому что для меня это теперь те, кто предал свою страну.

- Вы не так много вариантов оставили, но…

- Это что, тяжелая жертва? Вот просто не пойти, ты – как гражданин, если не желаешь поражения свой стране? Может быть, на эти деньги лучше собрать что-нибудь для тех, кто на передовой, или для пострадавших детей Донбасса?…

Не надо многого, подвигов никто не требует - просто человеком будь. Быть повнимательнее друг к другу, к тем, с кем ты работаешь, к своей семье, к своим ближним. Сейчас очень важно, чтобы мы все ощущали свое единство, что мы народ сильной Воли и высокого Духа.

- А вот как раз вопрос слушателя: «Элла Памфилова так и не назвала группу, в которой разочаровалась – не буду пытать, но тогда пусть Элла Александровна скажет, а есть те, в ком она не разочаровалась, их-то, наверное, можно назвать?

- Конечно. Вот для меня открытием стал Ярослав Дронов (Shaman) который буквально ворвался на большую сцену с песнями «Встанем!» и «Я русский» - до «мурашек»... Я очень рада тому, что на уровне всей этой…

- …поп-тусовки…

- Да, да, появилось просто что-то настоящее. И те, кто ездит на Донбасс с концертами много лет, и скрипач Петр Лундстрем, и многие другие, вот те, кто независимо от конъюнктуры проявляет свою позицию. В свое время помогала Лизе Глинке, доктору Лизе, - это же с 2014 года все длится… детей Донбасса раненых вывозить из мест, где бандеровцы и прочее отродье буквально истребляли тех, кто просто хотел говорить на своем родном русском языке. Только вдумайтесь в это словосочетание «раненых детей»! Но нашей «прогрессивной», «совестливой» прозападной общественности до этого не было и нет никакого дела, у них крокодиловы слезы про «другое»…

Ну, смотрите, ведь многие наши известные артисты сейчас тоже проявили себя. Конечно, ездят с концертами и Лепс, и Безруков… А смотрите, какой молодец Дмитрий Певцов! Владимир Машков! Низко кланяюсь Юрию Башмету и всем другим деятелям культуры с обнаженной совестью и твердой гражданской позицией! Те, кто не побоялся «не угодить» антироссийскому Западу.

И это очень важно. Надо иметь гражданское мужество, гражданскую зрелость, и я думаю, что сейчас этот процесс набирает силу. Сейчас много молодых ребят талантливых появляется, да и у наших признанных мэтров есть очень серьезный шанс сейчас «сердца глаголом зажигать», и музыкой, и всеми видами искусства. Я уверена, что такое время дает новый шанс. Может быть, у них появится второе дыхание. Люди этого очень ждут. И люди на Донбассе, я знаю, они очень благодарны тем, кто приезжает, кто их поддерживает.

- Насчет групп скажу: вот как была одной из моих любимых групп «Агата Кристи», она так и осталась.

- Даже несмотря на то, что Глеб и Вадим, они по раздельности немного. И, кстати, Вадим же идет в качестве депутата.

- Правда?

- Да, Вадим Самойлов. Я не агитирую, нет. Я просто информирую. Эта информация в открытом доступе.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«У меня характер хороший. От мамы»

- Элла Александровна, у вас бывало такое, когда вы после уже состоявшихся выборов говорили: «Что бы я еще… Всё, хватит, накушались, моя толстокожесть закончилась, спасибо. Цветы, домашние животные, грядка, море…»

- Ну, вообще-то, домашние кошки у меня две подобранные живут. Одна - уже 16-й год, другой - 5 лет.

- Как их зовут?

- Лушка и Котя. Он пришел ко мне со сломанным ребром.

- Не очень креативно, но очень мило.

- Ну, подобрала, вот живет. Сам пришел, сказал, что будет жить у меня!

Я же не москвичка - продала квартиру, уехала, живу в Подмосковье в своем доме.

Есть теплица, грядки, у меня сад, у меня розы, у меня цветы…

Вы знаете, я человек земли, и это дает мне силы. В этом году большой урожай огурцов, помидоры, тыквы есть, капуста, баклажаны, перцы.

Для меня это просто, я бы сказала, душевный отдых, снятие стресса. Приезжаю с работы, даже когда совсем поздно, беру шланг, начинаю поливать, и мне легче становится.

А что касается работы, то никакой толстокожести быть не может. Душа, она все равно оголенная, и, конечно, очень болезненно и тяжело воспринимает и несправедливость, и ошибки свои тоже.

- Элла Александровна, как вам удается так хорошо выглядеть, подбирать костюмы, прическа, макияж? Можете секреты выдать – гимнастика, может быть, крем особый?

- Издеваетесь???

- Прошлый раз, когда вы к нам приходили, наши женщины спрашивали: «Узнай у Памфиловой, как ей удаётся все время быть в отличной форме?»

- У меня естественный «тренажер»: зимой – лопата, снег побросаешь, летом – метла или грабли. Свой дом требует постоянного ухода, поэтому я все время в движении. Лучше любого СПА.

- А одежду где вы шьете? Или в магазине покупаете?

- Вот это наши, между прочим, шьют, купила. (Элла Памфилова приехала к нам на передачу в сиреневом костюме.- Авт.) Импортозамещение называется.

- Бусики вот эти откуда?

- Бусики подарили.

Операций пластических пока не делала – не «созрела»

У меня абсолютно здоровый образ жизни. Я никогда не курила, абсолютно равнодушна к спиртному.

А потом, самое главное, думаю, что у меня характер хороший. Я очень доброжелательный человек, стараюсь в людях видеть лучшее. Знаете, у меня мама покойная (царство ей небесное) в свое время, когда к ней приходили поплакаться люди агрессивные, с тяжелым характером, она их терпеливо выслушивала. Я была маленькая еще, спрашивала: «Мама, как у тебя хватает терпения?» А она в ответ: «Знаешь, Эллочка, запомни навсегда, любой человек, даже не очень хороший, на самом деле он все равно хочет быть лучше, хочет уважать себя хоть за что-то. Конечно, можно в человеке будоражить все самое мутное, самое темное, что в нем понамешано, но лучше – постараться найти – пусть очень тонкую, едва заметную, но светлую струнку его души, и обращаться именно к ней. И чтобы она заиграла. И человеку самому приятно быть Человеком».

Это глубоко мне запало в душу, этому и следую, это естественное мое состояние.

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