Памфилова заявила, что идея о фальсификации выборов в России насаждалась Западом годами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мысль о том, что выборы в России всегда сфальсифицированы, насаждалась странами Запада в течение долгих лет, заявила председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова.

«Насаждалось много лет, что выборы у нас сфальсифицированы. Придя в эту систему, надо было ее кардинально менять. И мы вывели ее на такой уровень прозрачности, что вот то, что раньше было тайной, сейчас становится явным. Мы шаг за шагом меняем систему», – рассказал она в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметила глава ЦИК, такое отношение насаждалось Западом с момента развала СССР, чтобы окончательно развалить и Россию.

Напомним, по словам главы Памфиловой, у россиян год от года повышается доверие к российской избирательной системе, но впереди у избиркомов еще много работы по улучшению ситуации с легитимностью, честностью и открытостью выборного процесса.

Ранее KP.RU писал, что глава ЦИК сообщила о возвращении масочного режима в Центризбиркоме.