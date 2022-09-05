В Балтийском море потерпел крушение частный самолет: что известно о катастрофе

Caмолет Cessna 551. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История начала обрастать мистическими подробностями.

Известно, что самолет, вылетел из испанского города Херес-де-ла-Фронтера примерно вчера в16:00 по московскому времени. По заявлению пилота, «Сессна» направлялась в город Кельн в Германии.

Шведские телеканалы утверждают, что большую часть пути самолет преодолел на высоте около 11 тысяч метров, двигаясь со средней скоростью примерно 670 километров в час.

При такой скорости время в полете от Хереса до Кельна должно было занять менее четырех часов. Однако всю территорию Германии самолет преодолел на большой высоте, не делая попыток снизиться и зайти на посадку.

По заявлениям некоторых СМИ, экипаж «Сессны» перестал отвечать на запросы наземных служб, и было принято решение понять в воздух истребители. И вот тут начинается самое странное: по информации, растиражированной многими телеграм-каналами и онлайн-изданиями, пилот немецкого истребители, приблизившегося к злополучному самолету, увидел, что в кабине никого нет.

Впрочем, официального подтверждения подобной мистике пока тоже не имеется.

А есть сообщение в испанской газете Diario de Sevilla, согласно которому в самолете была семья владельца компании аэротакси Quick Air некоего Гриземанна.

Хозяин самолета якобы пилотировал его самостоятельно; кроме него в кабине находились жена, двое детей и две собаки.

Вскоре после взлета в Испании Гриземанн сообщил о проблемах с давлением в кабине самолета.

Так или иначе, но в Германии «Сессна» не приземлилась, а пролетела значительно дальше, а затем начала снижаться и исчезла с радаров северо-западнее латвийского города Вентспилс над Балтийским морем.

Вскоре береговая охрана Швеции заявила, что прибыла на место предполагаемого крушения и обнаружила на воде нефтяные пятна и обломки.

По мнению экспертов, у людей шансов выжить в катастрофе практически не было. Сможем ли мы узнать, что же на самом деле произошло с самолетом и семьей бизнесмена – покажет время.