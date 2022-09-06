Александр Ревва впервые появился на публике с женой после скандала

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Ревва впервые за долгое время появился на публике. Он пришел с женой Анжеликой на премьеру голливудской версии "Иронии Судьбы" в кинотеатр Художественный в Москве.

Александр Ревва полгода назад исчез из поля зрения поклонников. А потом появились слухи о том, что артист якобы переехал в Испанию. Шоумен на сплетни никак не реагировал. А вот его супруга Анжелика разразилась гневной отповедью в адрес завистников. Она пригрозила злопыхателям судом.

Женщина посоветовала не лезть в ее семью. "Никто страну не покидал. Сейчас просто время отпусков", - сорвалась она.

И вот спустя месяц Ревва с избранницей вышел в свет. Александр надел куртку из кожи питона. Анжелика предстала в классическом пиджаке и джинсах. Супруги мило улыбались и охотно позировали фотографам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, недавно стало известно, что жена Реввы купила апартаменты в Москве за 170 миллионов рублей. Элитные хоромы площадью 250 квадратных метров расположены в одном из небоскребов столицы.

К слову, это не единственная дорогостоящая недвижимость семьи популярного шоумена. Так, у него есть дом в Подмосковье, который находится в 50 километрах от МКАД. На участке построен коттедж в 250 квадратных метров. Также, по неофициальной информации, Александр раскошелился на апартаменты в Дубае за 42 миллиона рублей. Если это правда, то звезды Comedy Club есть вид на жительство в ОАЭ.