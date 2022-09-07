Ожирение начинается с самоката вместо прогулки и гаджета вместо встречи

Бремя избыточного веса создает проблемы не только с физическим, но и с психическим здоровьем. Фото: Shutterstock

За 30 лет с 2020 по 2050 год в связи с проблемой ожирения Россия суммарно потеряет 4,2% ВВП и нас ждут более 200 000 смертей связанных с ожирением из расчета на 100 тысяч населения. Избыточный вес и ожирение создают базу для роста смертности, прежде всего от сердечно-сосудистых событий и сейчас ожирение уже начинается с детского возраста. Распространенность избыточной массы тела среди детей достигает до 30%. Об этом в своем докладе на IX Национальном диабетологическом конгрессе с международным участием, который проходит в эти дни в Москве, рассказала эндокринолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева.

Бремя избыточного веса не только создаются предпосылки для ранних осложнений сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, но это и для психологических сложностей. Дети с ожирением оценивают качество своей жизни даже ниже, чем дети с онкологическими заболеваниями, подчеркнула врач – эндокринолог.

Для общества это обернется такими проблемами, как

- депрессия,

- беспокойство,

- низкое качество жизни,

- низкая самооценка,

- низкая успеваемость,

- социальная изоляция,

- плохая концентрация внимания.

Все это предпосылки для низкого уровня адаптации в социуме во взрослой жизни и проблем с работой, а также для более низкого уровня образования.

Окружающая среда, а не генетическая предрасположенность, – основной фактор, способствующий ожирению. Простой способ получить удовольствие для современного человека – это потребление углеводистой, сладкой и жирной пищи, что соблазняет и производителей делать продукты быстрого питания с использованием утраобработанных ингредиентов. За последние сто лет возросла и общая калорийность питания, что формирует основы для отложения энергии в наших телах.

Полюс к этому – малоподвижный образ жизни. Даже модные самокаты стали нездоровой альтернативной прогулке от метро до места учебы или работы, что в свою очередь может стать триггером на пути в нездоровье, ведь современный человек часто и вовсе лишает себя необходимой физической активности.

- Если мы будем продолжать обмениваться информацией через гаджеты и ездить на самокатах даже на недалекое расстояние, мы не справимся с этой проблемой. Мы должны создавать пространство культуры здоровой энергетики, здорового потребления и расходования энергии, - заключила в своем выступлении Наталья Мокрышва.

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