Пропавшая вдова Зеленского нашлась в США

Михаил Зеленский и Мила Рубинчик. Фото: Личный архив

Телеведущий Михаил Зеленский погиб девять месяцев в Доминикане. Не выдержало сердце. У артиста остались двое детей от первой жены и молодая вдова. Каждая из семей, потерявшая близкого человека, по-своему переживает трагедию.

Михаил Зеленский скончался в январе 2022 года на глазах молодой жены Милы Рубинчик во время их совместного отпуска. Сразу после смерти супруга блондинка удалила все совместные фото с телеведущим.

После похорон Рубинчик говорила о том, что не знает, как быстро сможет оправиться от горя. "Это очень тяжелое время, не знаю, когда ему наступит конец. Я никогда не скажу: «Миша, я люблю тебя» в прошедшем времени. Это невозможно. У нас была настоящая история, любовь будет продолжаться", - сокрушалась вдова.

А потом и вовсе пропала. Несколько месяцев блогерша не давала о себе знать.

Однако в начале лета Мила объявилась в соцсетях и начала путешествовать. Кроме того, она стала использовать известное приложение для знакомств.

Свое 40-летие блондинка отметила в Штатах, закатив вечеринку для друзей. О покойном Зеленском в блоге она не пишет. Возможно, тема его смерти до сих пор слишком болезненна.

Что касается бывшей жены Елены Грушиной, с которой Зеленский прожил вместе около шести лет, то сейчас женщина полностью погружена работой и воспитанием детей оттелеведущего Сони и Полины. Примечательно, что телеведущий до самой смерти судился с бывшей за дочерей и имущество. Они никак не могли договориться по поводу алиментов. А затем начали делить квартиру. Зеленский претендовал на половину жилплощади в Москве, купленной в период брака с Грушиной.