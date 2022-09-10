Госдепартамент США назвал зерновой рынок глобальным в ответ на заявление, что пшеница Украины не идет бедным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен назвал зерновой рынок глобальным в ответ на критику со стороны России, которая указала на то, что украинские злаки в рамках зерновой сделки не попадают беднейшим странам, а поставляются в ЕС. Об этом пишет ТАСС.

"Одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам. И, думаю, разумеется... Проблема вот в чем... Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу", - сказал он в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

Сотрудник структуры Госдепартамента уверен, что "это это в некотором смысле вводящая в заблуждение дискуссия".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и другие заинтересованные стороны были обмануты Западом в ходе реализации соглашений по вывозу зерна из украинских портов. По словам российского лидера, в этих документах соглашениях по вывозу зерна нет упоминания о том, какой объем продовольствия должен идти в развивающиеся страны. Но все это делалось под предлогом обеспечения беднейших стран, чтобы голода там не было.

До этого президент России Владимир Путин предупредил об угрозе ухудшения ситуации с продовольствием в мире. Глава государства подчеркнул, что нужно принимать меры уже сейчас, чтобы ситуация в этой сфере в дальнейшем не стала трагической.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что решить проблему продовольственного кризиса в мире нельзя без возвращения на мировые рынки удобрений и сельхозпродукции из России и Украины.