Как не растолстеть промозглой осенью: 5 важных шагов, которые помогут снизить вес

Свежий воздух поможет справиться с гипоксией — нехваткой кислорода в тканях, а движение — донести этот кислород до каждой клеточки нашего организма. Фото: Shutterstock

Почему осенью вес набирать легко, а худеть сложнее? Да все просто: меняется световой день, ночи длиннее, день короче, солнца меньше, усталости больше, на душе тоскливее. Двигаться лень, но счастья хочется! Вот и начинаем усиленно заедать тоску сладким. И привет, лишние килограммы!

На самом деле даже тоскливой осенью можно не поправиться, а вполне себе похудеть и остаться бодрым. Как? Вроде бы просто. Но не очень. Потому что придется поменять кое-какие привычки.

Осенью самое время задуматься над образом жизни. Да-да, ничего не поделаешь, иначе никак. Но можно и нужно сделать простые шаги к тому, чтобы начать постепенно, но уверенно сбрасывать вес, считает наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко.

1. Не смотрите телевизор после 22 часов.

Наш организм перестраивается на короткий день: с заходом солнца метаболизм замедляется. И по-хорошему, когда солнце село, мы должны ложиться спать. Но если это невозможно, хотя бы приглушите свет, выключите телевизор, чтобы не сбивать организм с толку, заставляя думать, что день продолжается. Циркадные ритмы (нашу связь с солнечными восходами и закатами) никто не отменял. И в любом случае чтение обычной книги перед сном полезнее просмотра новостей в телефоне и телевизоре.

2. Ложитесь спать в одно и то же время.

И желательно, не позднее 23 часов. Приучив организм к режиму, мы настроим его и на правильное пищеварение, и на правильную выработку мелатонина — гормона сна и похудения. Да-да, во сне мы тоже можем худеть, главное, дать организму высыпаться.

3. Уберите с кухни все вредности.

Ну хорошо, можете не выкидывать, просто спрячьте подальше с глаз. На место конфет и печенек поставьте овощи (огурцы, сельдерей) или фрукты (яблоки, груши). Сейчас все диетологи говорят, что перекусы между едой скорее вредны (способствуют повышению инсулина). Но если тянет что-то пожевать, то пусть это будет лучше огурец, чем печенье.

Кстати, к кухонным вредностям телевизор тоже относится. Уберите его с кухни совсем или хотя бы не включайте за едой. Дайте себе возможность наслаждаться едой, чувствовать ее вкус. Отвлекаясь на гаджеты или просмотр передач, мы даже не замечаем, что забрасываем внутрь. Мозг не успевает получить сигнал о насыщении. Отсюда и желание опять поесть через пару часов после еды. Так что тщательно пережевывать пищу лучше в тишине.

4. Хотите есть, выпейте стакан воды.

Часто мы путаем жажду с голодом. Организму проще просигнализировать, что голоден, чем «объяснить», что он хочет пить. Поэтому, прежде, чем что-то съесть, попробуйте выпить стакан воды без газа комнатной температуры. Если через полчаса чувство голода не исчезло, ну тогда вперед, на кухню! Главное, чтобы поздний ужин был хотя бы за полтора-два часа до сна.

5. Идите гулять!

Да, в начале текста мы немного слукавили. Двигаться все же придется.

Ну хорошо, в спортзал ходить вам лень или нет времени. Но шевелиться все равно надо. Пройдите пешком две-три остановки, прогуляйтесь по осенним улицам, а лучше — паркам или скверам. Свежий воздух поможет справиться с гипоксией — нехваткой кислорода в тканях (одной из причин появления лишнего веса), а движение — донести этот кислород до каждой клеточки нашего организма.

Но есть состояния, когда лишний вес не уходит, как ни бейся. Тогда самое время задуматься о визите к врачу и пройти диагностику.

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