Максим Галкин сделал громкое заявление о гастролях в Санкт-Петербурге

Максим Галкин даст концерт в Петербурге. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин несколько месяцев гастролирует на чужбине. Покинув Россию, пятый муж Аллы Пугачевой успел дать концерты в Европе, Израиле и далекой Австралии. Теперь шоумен объявил о том, что едет в Санкт-Петербург.

Максим Галкин собирается налаживать мост дружбы между Россией и США. Супруг Аллы Пугачевой анонсировал концерт в Санкт-Петербурге. Но не в российском. Речь идет о городе, который находится в американском штате Флорида.

Меж тем Алла Борисовна тоже не сидит без дела. Сейчас на плечи пожилой Примадонны легло воспитание двоих детей. Певица в конце августа привезла отпрысков в Москву из Юрмалы и отвела в третий класс, а в минувшие выходные сходила с ними на Красную площадь, где прошли гулянья по случаю Дня города.

Кроме того, 73-летняя певица может вернуться на сцену, которую она покинула. По крайней мере, Анита Цой уверена, что звезда эстрады еще споет для поклонников.

"Артисты - это особая каста. Мы не можем без сцены, мы не можем не петь. Я думаю, что это будет прекрасно, если Алла Борисовна еще споет. А она обязательно споет. Я даже в этом не сомневаюсь. И жду с большим интересом", - поведала вокалистка.

К слову, не только Цой надеется увидеть Пугачеву на сцене, но и Илья Резник. Поэт-песенник, долгое время сотрудничавший с Примадонной, не так давно заявил, что Алла Борисовна сделает ему подарок на 85-летие и выступит на его юбилее.