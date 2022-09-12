Поклонники молятся за угасающую из-за отека мозга Викторию Боню

Виктория Боня. Фото: социальные сети

Виктория Боня перепугала фанатов сообщением об отеке мозга. Воспитанница "Дома-2" в настоящее время находится в горах Непала. Она готовилась к восхождению на 8000 метров. Однако ее планам не суждено было исполниться.

Виктория Боня и предположить не могла, чем обернется ее желание покорить горную вершину Манаслу в Гималаях. Знаменитость подвело здоровье. Теперь фанатам остается надеяться, что их любимица справится с тяжелым испытанием. Поклонники молятся за кумира. Ведь Вика угодила в самую настоящую беду на чужбине.

Угасающий вид и грустные глаза - именно так теперь выглядит некогда привлекательная женщина. Как отметила Боня, колоссальные нагрузки спровоцировали у нее отек мозга и сильнейшие боли. Фолловеры призвали знаменитость немедленно вернуться на большую землю.

"Реальность моего пребывания в горах... Страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг, и бессонные ночи", - жаловалась обессиленная звезда.

При этом ранее Боня рассказывала о том, что у нее ночью выкручивало ноги: "Шли пять часов. Мои ноги выкручивало всю ночь, плюс к этому началась горная болезнь, которая сопровождалась головной болью с ощущением, что в голове что-то оторвалось и при малейшем движении боль усиливалась в разы. Но это была ожидаемая реакция организма на недостаток кислорода при подъеме в горы. Прохожу адаптацию - организм должен привыкнуть к новым условиям и состояние стабилизируется..."

Однако, по ее словам, физическая нагрузка полезна, так как стимулирует анаэробные процессы обмена веществ в организме и нейтрализует нарастание гипоксии в органах и тканях. "Сказать, что это тяжело - ничего не сказать вообще! Это сложно… Пока осваиваю технику, еще много чего нужно отточить... Уровень сложности такой, что все, что происходит сейчас, покажется лишь весельем и развлечением", - делилась она.

Блондинка настроена решительно. "Настрой, несмотря на трудности, боевой. Но не забываю и о безопасности для здоровья! Это уж точно мой приоритет!" - резюмировала Виктория.