Я лично предан Сунгоркину

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. На 68 году жизни, на родном ему Дальнем Востоке, в экспедиции шедшей по следам великого русского путешественника Арсентьева.

В этом много смыслов, но мне от этого не легче. 22 года я проработал в "Комсомолке" у Владимира Николаевича, он меня воспитал. Помню, кто-то обронил на редакционном застолье - " Стешин лично, лично предан Сунгоркину". Так оно и было и я знаю, он ценил мою верность. Я догадываюсь, сколько раз у него просили или требовали "крови Стешина", Коца, Скойбеды, Баранца...

Сегодня мы потеряли человека, который не боялся поднимать темы, от которых все СМИ когда-то шарахались - типа нелегальной миграции или этнической преступности. Сунгоркин знал, что скоро эти темы превратятся в проблемы, которые будут обсуждать политики и депутаты, а в народе, в глубинах, их обсуждают давным-давно, а наша газета - была и есть народная. "Комсомолка" всегда была единственной газетой, где категорически и негласно было запрещено гадить Родине, армии и нашим традиционным ценностям. И я прекрасно знаю, чья это была заслуга. Газету нашу любили обвинять в "желтизне" и при этом, она являлась оплотом народного консерватизма, даже тогда, когда это не было мейнстримом, а слово "русский" употреблять было просто западло.

Он был русский и православный человек, не афишировал это и в то же время не стеснялся. А еще, Сунгоркин был одним из последних хранителей настоящей, очерково-репортажной, окололитературной журналистики. Она вымирает в последние десятилетия. При этом, первый полноценный сайт в стране появился именно у нашей газеты в далеком 2006 году. Просто оцените широту взглядов и прозорливость одного из лучших медиа-менеджеров эпохи. Мне больше нечего добавить к сказанному, я пока не осознал произошедшее.