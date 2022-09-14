Отец Владимира Сунгоркина был награжден медалью «За боевые заслуги» за борьбу с японскими империалистами

Владимир Николаевич вместе с коллегами собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Не стало главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина. Он умер во время экспедиции в Приморье. Владимир Николаевич вместе с коллегами собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимир Николаевич гордился своим отцом Николаем Филипповичем Сунгоркиным, который родился 1 марта 1915 года в Уволь-Сибирском Иркутской области и скончался в 1992 году на 77 году жизни. Николай Филиппович поступил на военную службу накануне Великой Отечественной войны в 1936 году.

В звании мичмана Управления 5-го Отдельного Ордена Отечественной войны дивизиона речных кораблей Краснознамённой Амурской флотилии Николай Сунгоркин был награжден медалью «За боевые заслуги» за борьбу с японскими империалистами в августе-сентябре 1945 года.

Владимир Николаевич гордился своим отцом Николаем Филипповичем Сунгоркиным Фото: Личный архив

В его наградном листе говорится: «Во время захвата города Мохэ 11 августа 1945 года, будучи в оперативной группе на КП командира дивизиона, возглавил отделение корабельного десанта и действовал смело и решительно по очистке полицейского квартала Мохэ от солдат противника».

После войны Николай Филиппович остался служить на флоте, и даже стал летописцем соединения, в котором воевал. Он написал о нем сборник очерков «История Краснознамённой Амурской флотилии».

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