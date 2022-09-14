«Сунгоркин всегда был на стороне маленького человека, которого надо защитить»

Военкор Александр Коц рассказал о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горько, но мне кажется, что Владимир Николаевич Сунгоркин ушел так, как ему, может быть, хотелось. В кругу друзей, на родном Дальнем Востоке, в любимой тайге, в походе… Вдали от цивилизации, до которой - только на вертолете с дополнительным баком… Однажды мне, еще пацаном, довелось сплавляться с ним по дикой речке. Там не было начальников и подчиненных. Все отрабатывали наравне.

Но даже там он старался быть на связи, не отпуская работу далеко. Последний раз по важному вопросу я списывался с ним вчера: «Я в Амгу сегодня, здесь связь очень дохлая», - ответил Владимир Николаевич. Но вопрос решил. Как всегда.

Он дорожил репортерами, за которых ему наверняка прилетало не раз, и не два. То они бьются за переселенцев-староверов из Боливии, которых перемалывала российская бюрократия, то ставят на уши ФМС, борясь за гражданство русских, приехавших с просторов СНГ, то требуют прекратить издеваться над Нашими в Донбассе. Он всегда был на стороне маленького человека, которого надо защитить, чего бы это ни стоило.

Одно условие - текст должен быть написан хо-ро-шо, чтобы было ощущение присутствия, чтобы буквы вызывали эмоцию, чтобы читателю было интересно. Владимир Николаевич был очень требовательным к языку. Что в век соцсетей казалось анахронизмом. Но именно стилем «Комсомолка» Сунгоркина отличается от других изданий. И, надеюсь, будет отличаться дальше.

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