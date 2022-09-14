Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин: "Комсомолка" принимает соболезнования

Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября. Как писал сайт KP.RU, все произошло в то время, когда он поехал в очередную экспедицию в Приморском крае для того, чтобы собирать материалы по книги о Владимире Арсеньеве, который был великим первопроходцем Дальнего Востока. Сообщалось, что причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.

Слова соболезнования выразили президент Владимир Путин, а также Маргарита Симоньян, Дмитрий Чернышенко, Мария Захарова и все неравнодушные поклонники талантливого журналиста, друзья, коллеги.