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Общество14 сентября 2022 11:05

Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин: "Комсомолка" принимает соболезнования

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует соболезнования, направляемые в "Комсомольскую правду" в связи со смертью главного редактора Владимира Сунгоркина
Источник:kp.ru
Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин

Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября. Как писал сайт KP.RU, все произошло в то время, когда он поехал в очередную экспедицию в Приморском крае для того, чтобы собирать материалы по книги о Владимире Арсеньеве, который был великим первопроходцем Дальнего Востока. Сообщалось, что причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.

Слова соболезнования выразили президент Владимир Путин, а также Маргарита Симоньян, Дмитрий Чернышенко, Мария Захарова и все неравнодушные поклонники талантливого журналиста, друзья, коллеги.

Умер главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин: "Комсомолка" принимает соболезнования

Трансляция обновляется.
УтратыКАРТИНА ДНЯВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»