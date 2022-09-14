«Он предложил пообедать, а через три минуты ему стало плохо». Последние минуты жизни Владимира Сунгоркина

Фото Владимира Николаевича из экспедиции по арсеньевским местам. За день до смерти Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Это произошло абсолютно внезапно, ничего не предвещало. Мы были в поселке Рощино. Ехали, уже пробирались в сторону Хабаровска, планировали вечером сегодня уже доехать, а оттуда в Москву. Все было хорошо. Владимир Николаевич сказал: «Давайте, ребята, где-нибудь найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем». Все охотно это поддержали, эту идею.

Минуты через три Владимир Николаевич начал задыхаться, мы вынесли его на свежий воздух, он уже был без сознания фактически, мы делали какие-то… массаж сердца, искусственное дыхание… ничего не помогло. Врач, который сделал первичный осмотр, сказал, что это все было уже бесполезно, судя по всему, это инсульт. Но это первичное заключение.

Все спрашивают про дату прощания, похорон. Сейчас об этом очень рано говорить. Мы пока только оформляем документы. Я даю показания для органов внутренних дел - так положено.

Мы ждем вертолет, который, скорее всего, доставит его во Владивосток, оттуда только мы уже отправимся в Москву. Когда точно это произойдет, пока сказать невозможно».

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