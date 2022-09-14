Певица Наташа Королева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева никак не хочет отказываться от вкусняшек. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" никогда не скрывала, что ведет неравную борьбу с лишним весом. Однако в последнее время артистка буквально раздулась от лишних килограммов, став просто неузнаваемой.

Наташа Королева поразила поклонников внешним видом. Фанаты певицы обсуждают реальную внешность звезды эстрады. Потолстевшую вокалистку засняли во время богатого застолья. Знаменитость щедро нагрузила в тарелку пирожных. "Кто эта раздувшаяся женщина, не верю, что Королева!", "Королева, что-то на себя не похожа", - отметили оторопевшие фолловеры.

Фото: социальные сети

Стоит отметить, что ранее 49-летняя Наташа запустила собственный марафон про похудение и оздоровление. На протяжении нескольких недель она делилась с публикой собственными секретами красоты и хорошего самочувствия. Женщина давно научилась принимать себя. "Возраст, цифры в паспорте - дело относительное. Главное, как себя ощущаешь. Я чувствую себя где-то лет на 25-30. Остается только и выглядеть на такой возраст!" - рассказывала певица.

При этом Королева борется с лишним весом с переменным успехом. В прошлом году она хвасталась, что сбросила больше шести килограммов. А этим летом пять дней оздоравливалась в клинике в Железноводске.

Артистка практикует лечение пиявками. По ее мнению, регулярные сеансы гирудотерапии омолаживают организм.

А еще вокалистка проходила хиджаму, когда на коже человека делают небольшие надрезы, на которые ставят медицинские банки. Они вытягивают кровь. Считается, что во время хиджамы кровь полностью обновляется. В старину это считалось кровопусканием.